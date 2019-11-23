Южаков и Прохоров стали четвертыми на этапе Кубка мира в Австрии

Россияне Владислав Южаков и Юрий Прохоров стали четвертыми в санях-двойках на этапе Кубка мира в Австрии. Они показали результат 1 минута 20,867 секунды по сумме двух попыток.

Первое место заняли немцы Тони Эггерт и Саша Бенеккен (1.20,732 ). Россияне Всеволод Кашкин и Константин Коршунов стали седьмыми (1.20,997), Александр Денисьев и Владислав Антонов (1.21,174).

Санный спорт

Иглс (Австрия)

Кубок мира

Мужчины

Двойка

1. Эггерт/Бенеккен (Германия) — 1.20,732 (40,527 + 40,205)

2. Вендль/Арльт (Германия) — 1.20,741 (40,403 + 40,338)

3. Штой/Коллер (Австрия) — 1.20,820 (40,561 + 40,259)

4. Южаков/Прохоров (Россия) — 1.20,867 (40,529 + 40,338)

5. А. Сикс/Ю. Сикс (Латвия) — 1.20,903 (40,642 + 40,261)

6. Наглер/Малльер (Италия) — 1.20,979 (40,613 + 40,366)

7. Кашкин/Коршунов (Россия) — 1.20,997 (40,425 + 40,572)...

10. Денисьев/Антонов (Россия) — 1.21,174 (40,803 + 40,371)