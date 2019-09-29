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Состав России на первые этапы КМ будет назван после Кубка России

10:28

Окончательный состав сборной России по санному спорту на первые этапы Кубка мира в сезоне-2019/20 будет определен после Кубка России, который пройдет в начале ноября. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Сергей Чудинов.

Первый этап Кубка мира состоится 23-24 ноября в Инсбруке (Австрия). Главный турнир сезона, чемпионат мира, пройдет 14-16 февраля в Сочи.

— Наша команда продолжает целенаправленно готовиться к новому сезону, — цитирует «РИА Новости» Чудинов. — Основной отбор в сборную России для участия в Кубке мира будет проходить в Лиллехаммере и Сочи, поскольку обе трассы — это трассы чемпионата Европы и чемпионата мира. В сборную России войдут пять мужчин, четыре женщины и три двухместных экипажа.

Окончательный состав на первые этапы Кубка мира будет назван после Кубка России, который пройдет в Сочи 4-6 ноября?.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20190929/1559248176.html

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