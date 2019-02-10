Россия заняла пятое место в командных соревнованиях на чемпионате Европы, победила Италия

На этапе Кубка мира и чемпионате Европы по санному спорту в Оберхофе (Германия) состоялись командные соревнования. Сборная России заняла пятое место.

За россиян выступали Татьяна Иванова, Семен Павличенко, Александр Денисьев и Владислав Антонов. Победу одержала сборная Италии. В тройку лучших также попали сборные Германии и Латвии.

Оберхоф (Германия)

Кубок мира

Чемпионат Европы

Командные соревнования

1. Италия (Андреа Феттер, Доминик Фишналлер, Наглер/Малльер) - 2.22,827

2. Германия (Натали Гайзенбергер, Иоханнес Людвиг, Вендль/Арльт) - 2.22,943

3. Латвия (Элиза Цауче, Инарс Кивлениекс, А. Сикс/Ю. Сикс) - 2.23,256

5. Россия (Татьяна Иванова, Семен Павличенко, Денисьев/Антонов) - 2.23,664