Россия — Чехия: Окулов получил повреждение во втором периоде
17:29
Нападающий сборной России Константин Окулов получил повреждение во втором периоде матча группового этапа чемпионата мира против Чехии. Россиянин попал под силовой прием в исполнении нападающего чехов Адама Мусила.
Окулов был вынужден покинуть лед и пока не вернулся в игру.
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