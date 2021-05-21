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Россия — Чехия: Окулов получил повреждение во втором периоде

17:29
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Нападающий сборной России Константин Окулов получил повреждение во втором периоде матча группового этапа чемпионата мира против Чехии. Россиянин попал под силовой прием в исполнении нападающего чехов Адама Мусила.

Окулов был вынужден покинуть лед и пока не вернулся в игру.

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры