Нападающий сборной России Константин Окулов получил повреждение во втором периоде матча группового этапа чемпионата мира против Чехии. Россиянин попал под силовой прием в исполнении нападающего чехов Адама Мусила.

Окулов был вынужден покинуть лед и пока не вернулся в игру.