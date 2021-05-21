Нападающий сборной России Артем Швец-Роговой забил гол в матче с командой Чехии на ЧМ-2021. Он вывел российскую команду вперед во втором периоде — 2:1.

При этом Швец-Роговой отличился в меньшинстве. Владислав Каменев затащил шайбу в зону чехов и точным пасом вывел партнера один на один с вратарем.