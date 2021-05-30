Что для вас — главное открытие чемпионата мира по хоккею-2021?

Неудачи Канады Неудачи Швеции Игры Швейцарии со Швецией (0:7) и Словакией (8:1) Победы Германии Успехи Дании Успехи Казахстана Победы Латвии Игра России Не слежу за ЧМ