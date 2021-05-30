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Чемпионат мира по хоккею-2021, расписание матчей 30 мая: Италия — Канада и другие игры

09:00
Cборная Канады. Фото Reuters
Cборная Канады. Фото Reuters
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В воскресенье, 30 мая, пройдут четыре матча группового турнира чемпионата мира по хоккею.

Группа А

Белоруссия — Швейцария
16:15

Швеция — Словакия
20:15

Группа Б

Италия — Канада
16:15

Финляндия — Латвия
20:15

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры