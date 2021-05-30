Чемпионат мира по хоккею-2021, расписание матчей 30 мая: Италия — Канада и другие игры
09:00
В воскресенье, 30 мая, пройдут четыре матча группового турнира чемпионата мира по хоккею.
Группа А
Белоруссия — Швейцария
16:15
Швеция — Словакия
20:15
Группа Б
Италия — Канада
16:15
Финляндия — Латвия
20:15
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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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