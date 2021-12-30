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Хуснутдинов — об отмене МЧМ: «Не передать словами, какие сейчас эмоции»

00:58
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Нападающий молодежной сборной России Марат Хуснутдинов рассказал «СЭ» признался, что ему обидно из-за отмены МЧМ-2022.

«Сегодня был обычный предыгровой день: завтрак, собрание. Потом пошли по номерам отдыхать. Я прилег спать, проснулся за полчаса до отъезда и увидел, что игра отменена. Сказали, что мы не выходим из номеров и что нам принесут еду.

Мандража перед ПЦР не было. Все понимали, где мы находимся. Что случилось, то случилось. У нас не было особых пересечений с другими людьми. Не замечал «левых людей», которые не имеют отношения к МЧМ.

Очень обидно. Тщательно готовились к турниру, создавали коллектив и одно целое. И вот буквально на середине все отменили... Не передать словами, какие сейчас эмоции... Но от нас ничего не зависело", — сказал Хуснутдинов.

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Иван Богун все материалы автора

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Материалы сюжета: МЧМ 2022 отменен — сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде досрочно завершен