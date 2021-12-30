Нападающий молодежной сборной России Марат Хуснутдинов рассказал «СЭ» признался, что ему обидно из-за отмены МЧМ-2022.

«Сегодня был обычный предыгровой день: завтрак, собрание. Потом пошли по номерам отдыхать. Я прилег спать, проснулся за полчаса до отъезда и увидел, что игра отменена. Сказали, что мы не выходим из номеров и что нам принесут еду.

Мандража перед ПЦР не было. Все понимали, где мы находимся. Что случилось, то случилось. У нас не было особых пересечений с другими людьми. Не замечал «левых людей», которые не имеют отношения к МЧМ.

Очень обидно. Тщательно готовились к турниру, создавали коллектив и одно целое. И вот буквально на середине все отменили... Не передать словами, какие сейчас эмоции... Но от нас ничего не зависело", — сказал Хуснутдинов.