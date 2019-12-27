Дэйл Хантер: «С Россией будет сложная игра, как и с американцами»

Главный тренер молодежной сборной Канады Дэйл Хантер прокомментировал победу над США (6:4) в рамках молодежного чемпионата мира и поделился ожиданиями от встречи с Россией.

— Когда США сравняли счет, почему вы выпустили Лафренье?

— Нам нужно было что-то сделать, вернуть себе инициативу. В таких случаях нужно выпускать лучших ребят. И Алекси сделал дело, забил классный гол. От таких игроков такого и ждешь. Я был впечатлен.

— Когда вы проигрывали в первом периоде, команда начала играть в предельно силовой хоккей, применяя массу силовых приемов. Чего хотели добиться?

— Мы играли не на своем уровне. И нам нужно было вернуть этот самый уровень. Вернуть за счет борьбы, за счет агрессивной игры без шайбы. Хиты способны помочь в таких ситуациях. Даже когда проигрывали 0:2, мы все равно боролись.

— Все ждут хитов от ребят вроде Кевина Бала, но не от Лафренье.

— Он же лидер команды. Мы объяснили ребятам, что нужно выправить игру. Объяснили, как это сделать. И лидеры принялись играть в тело. Действовали жестко, но чисто. Это помогло захватить инициативу.

— Вы говорили команде, что Канада проиграла США четыре матча подряд на молодежных чемпионатах мира

— Честно говоря, я даже не знал об этом. Поэтому и не говорил.

— Теперь-то вы полюбите видеопросмотры (арбитры отменили шайбу Шейна Пинто в концовке второго периода — счет мог стать 3:3 — прим. «СЭ»)?

— Ха-ха, да. Я знал, что время вышло. На уровне льда это было прекрасно слышно.

— Хорошо ли встречаться с таким соперником на старте турнира с точки зрения эмоций?

— Да. Вообще, хорошо было просто сыграть наконец-то официальный матч. Товарищеские игры, тренировки — это не то, парням очень нужна была такая встреча. Да и не только моим парням. Американцам тоже. Это ж молодые ребята. Им хочется очень важных матчей. Поэтому обе встречи в нашей группе получились такими упорными.

— Будучи тренером, мечтали о таком моменте?

— Конечно. И, что радует, в современном хоккее отыгрывается любой счет. Классный матч. Обе команды выложились полностью.

— Россия — более опасный соперник, чем США, учитывая их результат с чехами?

— Команда у них очень хорошая. Я прекрасно знаком с ней. Мы ведь провели шесть матчей в рамках суперсерии, причем у них только половина нынешнего состава приехала в Канаду. Они здорово распоряжаются шайбой. Они в порядке и, безусловно, опасны. Это будет сложная игра, как и с американцами.