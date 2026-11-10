«Жена на меня накричала». Главе МИД Чехии пришлось извиняться за слова о российских хоккеистках

Петр Мацинка назвал наших девушек «мужеподобными» и столкнулся с критикой даже в собственной семье.

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка оказался в центре скандала из-за высказывания о российских хоккеистках. Обсуждая возможный допуск нашей женской команды на юниорский чемпионат мира в Остраве, он назвал спортсменок «мужеподобными» и отметил, что турнир ничего не потеряет из-за их отсутствия. Политика раскритиковали представители спортивного сообщества и даже собственная жена. Позднее Мацинка признал неправоту и извинился.

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Скандальное заявление министр сделал в эфире CNN Prima News при обсуждении решения Спортивного арбитражного суда (CAS), допустившего российские сборные на международные турниры под эгидой Международной федерации хоккея (ИИХФ). Когда речь зашла о ЮЧМ-2027 в Остраве, Мацинка сказал: «Я не могу представить, чтобы российский гимн исполнялся на чешской территории».

Затем он добавил: вовсе не считает хоккей женским видом спорта. «Я считаю его мужским. Боюсь, не порадую наших уважаемых феминисток, если скажу, что на этот раз чешский чемпионат обойдется без мужеподобных россиянок», — сказал политик.

Его слова вызвали возмущение в хоккейном сообществе. Бывший МИД Чехии Ян Липавский, участвовавший в той же телевизионной дискуссии, назвал высказывание коллеги «отвратительной шовинистической болтовней».

Отреагировали и чешские игроки НХЛ. Нападающий «Калгари» Адам Клапка написал в социальных сетях: «Хватит этого придурка, пожалуйста».

Вратарь «Анахайма» Лукаш Достал также осудил министра. «Совершенно не понимаю, как человек на столь высокой политической должности может публично делать подобные заявления. Осуждаю и стыжусь того, что такой человек представляет нас. Хоккей — спорт для всех», — написал голкипер.

Комментарий Мацинки возмутил и чешских хоккеисток. Капитан национальной команды Анета Тейралова заявила, что подобные слова возвращают женский спорт к проблемам из прошлого.

Президент Федерации хоккея Чехии Алоис Гадамчик пообещал пригласить Петра на турнир в Остраве.

«Думаю, он не имел в виду ничего плохого. Мы увидимся с ним на чемпионате, я с удовольствием приглашу его посмотреть, как играют наши девушки. А если нам когда-нибудь не хватит средств на развитие женского хоккея, уверен: при голосовании по вопросу поддержки женского спорта министр Мачинка проголосует за.

К тому же наши партнеры и спонсоры, которые оказывают все более значительную поддержку, тоже понимают: женский хоккей — это стоящее дело», — передает слова Гадамчика Idnes.cz.

Отреагировали на ситуацию и в России. Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов назвал слова чеха беспределом.

«Министру иностранных дел Чехии больше делать нечего, как заниматься глумлением над девчонками. Беспредел продолжается на уровне глав ведомств стран, куда мы докатились? Международный олимпийский комитет и Спортивный арбитражный суд, которые должны рулить процессом, оказывается, не главные в этом спортивном мире», — сказал Фетисов ТАСС.

Вячеслав Фетисов. Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Я говорил о российских хоккеистках, а не о чешских»

На следующий день Мацинка признал, что его высказывание было неуместным. «Да, я говорил о российских хоккеистках, а не о чешских, но сейчас это не имеет значения. Мне очень жаль», — приводит слова политика Hospodarske Noviny.

Мацинка добавил: после эфира его ждал серьезный разговор с супругой. «На меня накричала дома моя жена. Супруга сказала, что, когда наша дочь подрастет и если захочет, она запишет ее в хоккейную секцию, а я буду регулярно ее туда водить», — поделился министр.

Сам скандал возник на фоне спора о возвращении российских сборных на международные соревнования. Напомним, 30 октября стало известно, что Спортивный арбитражный суд обязал ИИХФ допустить наши сборные к международным соревнованиям сезона-2026/27.

В ИИХФ выразили несогласие с вердиктом, но заявили, что будут выполнять решение арбитража. После этого сразу несколько европейских хоккейных федераций объявили о бойкоте матчей с российскими сборными.