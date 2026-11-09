Хоккей
МЧМ по хоккею 2027
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Команды
Уведомления
Главная
Хоккей
Молодежный ЧМ

Россия едет на МЧМ? ФХР получила уведомление о допуске нашей сборной на турнир

Максим Клементьев
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Вероятно, заменим норвежцев.

Федерация хоккея России (ФХР) получила уведомление о включении нашей сборной в состав участников молодежного чемпионата мира 2027 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Что известно?

Уведомления о корректировке состава участников и расписания ранее уже получили в Швейцарии, Норвегии и Латвии. Международная федерация хоккея (ИИХФ) разослала национальным ассоциациям обновленный вариант календаря с учетом возвращения российской команды.

Теперь аналогичное письмо пришло и ФХР. «В Федерации хоккея России получили такое уведомление», — сообщил собеседник ТАСС изданию.

Согласно предложенному ИИХФ варианту, Россия получит десятый номер посева и займет место Норвегии в группе B. Скандинавскую сборную, которая оказалась командой с самым низким рейтингом среди участников, переведут в первый дивизион.

Вместе с россиянами в группе должны выступить Канада, Чехия, Швейцария и Латвия.

Молодежная сборная России стала обладателем Кубка Будущего. Молодежка России готовится к МЧМ. Какими могут быть состав и тренерский штаб

Первый матч российской команды запланирован на 27 декабря против швейцарцев. Турнир пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире.

Норвежцы тем временем продолжают верить в то, что все равно сыграют на МЧМ в высшем дивизионе.

«Ситуация остается неясной. Канада дала понять: российские игроки не получат визы на чемпионат, а несколько стран-участниц заявили о нежелании встречаться с Россией. Это вселяет надежду, что последнее слово об участии нашей команды в турнире в Канаде в декабре еще не сказано», — заявил генеральный секретарь национальной федерации Петтер Сальстен.

Функционер прав: Чехия, Латвия и Швейцария, которые находятся в одной группе с нашей сборной, публично говорили о желании бойкотировать матчи с россиянами.

Премьер-министр Канады Марк Карни.
Фото Getty Images

Канада тоже против возвращения России

Главным препятствием для участия российской молодежной сборной остается позиция принимающей стороны.

Премьер-министр Канады Марк Карни ранее заявил, что российские хоккеисты не смогут выступить на предстоящем чемпионате мира. Местные власти намерены не выдать им въездные визы.

Как стало известно «СЭ», в Федерации хоккея России прорабатывают различные варианты комплектования команды на случай ее допуска к турниру.

Сборная России по&nbsp;хоккею. Россию допускают, но бойкот становится все шире. Хоккейные чемпионаты мира могут превратиться в фарс

Один из возможных сценариев предполагает формирование сборной из хоккеистов, выступающих в Северной Америке, если игроки из российских клубов не смогут получить канадские визы.

В таком случае национальную команду могут возглавить Игорь Ларионов, Сергей Федоров или Сергей Гончар.

В то же время, по данным ТАСС, новый президент ИИХФ Франц Райндль прямо сейчас находится в Канаде, где должен обсудить в том числе и вопрос об участии сборной России в МЧМ.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
Молодежная сборная России по хоккею
ФХР
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ
Читайте также
Самый эксцентричный Разговор по пятницам. Герой — Отар Кушанашвили
Сергей Степашин: "У меня такое впечатление, что Соболева и Глушенкова специально решили поберечь для «Зенита»
Тренер рассказал, почему бегуны перегружаются и мало едят
Популярное видео
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Будущее КХЛ, потолок зарплат, доходы лиги: интервью Доброхвалова
Будущее КХЛ, потолок зарплат, доходы лиги: интервью Доброхвалова
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» отстранило Тамбиева. Разин разгромил «Спартак». Россия и МЧМ
«Динамо» отстранило Тамбиева. Разин разгромил «Спартак». Россия и МЧМ
Новые козни против молодежной сборной России
Новые козни против молодежной сборной России
Главный тренер «Динамо» Тамбиев поругался с болельщиками
Главный тренер «Динамо» Тамбиев поругался с болельщиками
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Сафронов снова в «Динамо»?
Сафронов снова в «Динамо»?
«Эдмонтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
У «Металлурга» начались проблемы
У «Металлурга» начались проблемы
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Возвращение России. Что у Разина в СКА. Тамбиева не уволят?
Возвращение России. Что у Разина в СКА. Тамбиева не уволят?
Европа против сборной России
Европа против сборной России
Что происходит с минским «Динамо»?
Что происходит с минским «Динамо»?
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Сборные России должны вернуть на турниры. Кучеров просит обмен
Сборные России должны вернуть на турниры. Кучеров просит обмен
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Россию планируют включить в расписание МЧМ-2027. Однако к бойкоту теперь присоединилась и Швейцария

Без звезд из КХЛ, но с шансами на медали. Каким может быть состав России на МЧМ из игроков североамериканских лиг
Новости
RSS RSS
Все новости