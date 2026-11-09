Россия едет на МЧМ? ФХР получила уведомление о допуске нашей сборной на турнир

Вероятно, заменим норвежцев.

Федерация хоккея России (ФХР) получила уведомление о включении нашей сборной в состав участников молодежного чемпионата мира 2027 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Что известно?

Уведомления о корректировке состава участников и расписания ранее уже получили в Швейцарии, Норвегии и Латвии. Международная федерация хоккея (ИИХФ) разослала национальным ассоциациям обновленный вариант календаря с учетом возвращения российской команды.

Теперь аналогичное письмо пришло и ФХР. «В Федерации хоккея России получили такое уведомление», — сообщил собеседник ТАСС изданию.

Согласно предложенному ИИХФ варианту, Россия получит десятый номер посева и займет место Норвегии в группе B. Скандинавскую сборную, которая оказалась командой с самым низким рейтингом среди участников, переведут в первый дивизион.

Вместе с россиянами в группе должны выступить Канада, Чехия, Швейцария и Латвия.

Первый матч российской команды запланирован на 27 декабря против швейцарцев. Турнир пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире.

Норвежцы тем временем продолжают верить в то, что все равно сыграют на МЧМ в высшем дивизионе.

«Ситуация остается неясной. Канада дала понять: российские игроки не получат визы на чемпионат, а несколько стран-участниц заявили о нежелании встречаться с Россией. Это вселяет надежду, что последнее слово об участии нашей команды в турнире в Канаде в декабре еще не сказано», — заявил генеральный секретарь национальной федерации Петтер Сальстен.

Функционер прав: Чехия, Латвия и Швейцария, которые находятся в одной группе с нашей сборной, публично говорили о желании бойкотировать матчи с россиянами.

Премьер-министр Канады Марк Карни. Фото Getty Images

Канада тоже против возвращения России

Главным препятствием для участия российской молодежной сборной остается позиция принимающей стороны.

Премьер-министр Канады Марк Карни ранее заявил, что российские хоккеисты не смогут выступить на предстоящем чемпионате мира. Местные власти намерены не выдать им въездные визы.

Как стало известно «СЭ», в Федерации хоккея России прорабатывают различные варианты комплектования команды на случай ее допуска к турниру.

Один из возможных сценариев предполагает формирование сборной из хоккеистов, выступающих в Северной Америке, если игроки из российских клубов не смогут получить канадские визы.

В таком случае национальную команду могут возглавить Игорь Ларионов, Сергей Федоров или Сергей Гончар.

В то же время, по данным ТАСС, новый президент ИИХФ Франц Райндль прямо сейчас находится в Канаде, где должен обсудить в том числе и вопрос об участии сборной России в МЧМ.