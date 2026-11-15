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Песков не считает, что решение ИИХФ скажется на других видах спорта: «Везде ситуация разная»

Алина Савинова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит работать над возвращением российских спортсменов на чемпионаты мира со всеми международными спортивными федерациями.

15 ноября ИИХФ объявила, что сборная России не сыграет на молодежном чемпионате мира-2027 из-за позиции правительства Канады, которое до этого заявляло, что откажет россиянам в выдаче виз.

Пескова спросили, может ли исключение российских хоккеистов из МЧМ стать прецедентом и осложнить возвращение россиян и в других видах спорта.

«Нет. Везде, во всех федерациях ситуация разная. Нужно продолжать работать со всеми», — приводит ТАСС слова Пескова.

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет с 26 декабря по 5 января в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире.

ИИХФ объявила о&nbsp;недопуске сборной России до&nbsp;участия в&nbsp;МЧМ-2027. Россию оставили без МЧМ. ИИХФ создала опасный прецедент, свалив все на правительство Канады

Источник: ТАСС
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Молодежная сборная России по хоккею
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ
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