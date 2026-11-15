В Норвежском хоккейном союзе обрадовались решению ИИХФ не допускать сборную России до МЧМ

Генеральный секретарь Норвежского хоккейного союза Петтер Сальстен назвал хорошей новостью решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) не допускать сборную России к участию в молодежном чемпионате мира-2027 в Канаде.

15 ноября ИИХФ объявила, что российские хоккеисты не сыграют на турнире из-за ограничений со стороны канадского правительства. В ФХР выразили протест в связи с этим решением и заявили о намерении совместно с ОКР обратиться в МОК.

«Мы, конечно, очень довольны. Это были 14 дней очень большой неопределенности вокруг того, чего мы ждали почти год. Эта неопределенность особенно затронула игроков, тренеров, персонал и родителей, которые ждали и наверняка проделали массу подготовки, чтобы поехать в Канаду. Так что сегодня мы получили хорошие новости», — сказал Сальстен в интервью NTB.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире.

30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал ИИХФ допустить сборные России до международных турниров в сезоне-2026/27.