Нелепый гол погубил команду Овечкина. «Вашингтону» не хватило 35 секунд для победы

Гол Кузнецова не помог «Кэпиталз».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Вашингтон» — 3:2 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Макмайкл — 5 (Дженсен, Шири), 22:41 — 0:1. Кузнецов — 12 (бол., Овечкин, Эллер), 25:48 — 0:2. Фолиньо — 14 (п.в.), 33:55 — 1:2. Зуккарелло — 10 (Дамба, Фиала), 59:25 — 2:2.

Победный буллит: Фиала.

Вратари: Кяхкенен (58:19 — 59:25, 65:00) — Фукэйл (30:07 — 30:11, 33:35 — 33:55, 65:00).

Штраф: 10 — 2.

Броски: 22 (9+4+7+2) — 31 (10+11+8+2).

Наши: Куликов (23.03/0/0) — Кузнецов (21.37/3/-1), Овечкин (23.17/4/-1), Орлов (22.23/1/-1).

9 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19078 зрителей.

Никлас Бэкстрем, Витек Ванечек и Ти Джей Оши напомнили «Вашингтону», что дыры в составе могут образовываться и без участия коронавируса. Играть гостевой бэк-ту-бэк с двумя околотоповыми западными командами без двух игроков топ-6 и одного из пары основных вратарей — удовольствие ниже среднего. После безрадостного поражения от «Сент-Луиса», когда «Кэпиталз» встали после первого периода и вчистую проиграли в движении, «Столичные» помучились и в матче с «Миннесотой».

За что «Вашингтону» можно было не переживать — так это за вратаря. В отсутствие Ванечека встречу против «Блюз» начинал Илья Самсонов, напропускал лишнего и после второго периода уступил рамку Заку Фукале. С «Миннесотой» в старте вышел канадец, это был всего второй его полноценный матч в НХЛ. В первой игре против «Детройта» Зак оформил «сухарь» — партнеры бросались под шайбу, чтобы облегчить жизнь новичку. В матче с «Миннесотой» они тоже постарались, чтобы Фукале запомнил этот день.

Работы не в пример больше было у его коллеги Каапо Кяхконена — «Вашингтон» далек от своих лучших скоростей, но позиционно отлично водил шайбу и толкался на пятаке, усложняя финну жизнь. Фукале поначалу нервничал, но «Уайлд» слишком редко доводили игру до чужих ворот. В первом периоде они не наиграли даже на один опасный момент, а во втором у них вообще не было времени думать об атаке. Усилиями Кевина Фиалы хозяева трижды играли в меньшинстве в течение семи минут. Удивительно, что он решился выйти на лед из штрафного бокса после третьего нарушения правил.

В такой ситуации «Дикарей», которые летели со счетом 0:2, могло спасти только чудо. «Кэпиталз» с их 30-м большинством в лиге сумели реализовать только одно численное преимущество, но и без голов обладали колоссальным преимуществом. 12-ю шайбу в сезоне забросил Евгений Кузнецов, в касание замкнувший перевод направо от Александра Овечкина. Ови прервал двухматчевую серию без очков и набрал 27-й ассист в сезоне. Это уже больше, чем в прошлом и позапрошлом чемпионатах, а ведь впереди еще большая часть регулярки.

Команда Дина Эвасона не думала о камбэке, но его красиво начал сам «Вашингтон» усилиями Карла Хагелина. Когда «Уайлд» в четвертый раз за второй период наиграли на удаление, «Кэпс» выпустили шестого полевого. Хагелин из глубины площадки хотел отдать на Кузнецова, но они друг друга слегка не поняли. Кузнецов начал смещаться влево, а шайба пролетела справа от него, пересекла всю площадку и аккуратно влетела в пустые ворота гостей.

Арбитрам даже пришлось посовещаться, чтобы понять, на кого же записывать этот шедевр. Обиднее всего было за Фукале. Он отстоял 60 минут без пропущенных шайб против «Детройта», целый период против «Сент-Луиса» и больше полутора против «Миннесоты», мужественно пытаясь не заснуть. А первый раз в НХЛ пропустил, находясь на скамейке. Правда, рекорд по продолжительности сухой серии на старте карьеры в лиге все равно у него.

Фукале мог бы переживать о сорвавшемся потенциальном сухаре — «Уайлд» ни разу не удалились в третьем периоде, но от равного счета по-прежнему были далеки. При позиционных атаках особенно не хватало Кирилла Капризова — обостряющие передачи у Зуккарелло уходили в молоко. Но финальный штурм все-таки помог. Матс попал в ближний угол ворот Фукале, которому на пятаке активно мешал Маркус Фолиньо.

Зак, пустивший не самый обязательный гол в концовке, блистательно исправился в овертайме. В невероятном футбольном прыжке он вытащил шайбу после атаки «два в один» и броска в уже пустые ворота от Райана Хартмана.

Но на буллитную серию Фукале уже не хватило. Победным стал самый первый бросок Кевина Фиалы, который слегка почистил свою карму. Но все равно наверняка на пару с вратарем «Вашингтона» хотел бы забыть этот день.