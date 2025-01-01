Россияне тащат «Коламбус» в плей-офф! Марченко и Воронков вынесли «Каролину»

«Блю Джэкетс» рвутся в восьмерку.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Каролина» — 4:3 Б (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0)

«Коламбус» давно считается командой, которая не борется за что-то серьезное — перезагрузка в «Блю Джэкетс» идет уже много лет. И в нынешнем сезоне они стартовали не слишком удачно, но к середине регулярного чемпионата набрали ход. И важнейшая роль в этом принадлежит российским игрокам «Коламбуса».

Защитник Иван Проворов проводит на льду больше 20 минут за матч, но на первый план в этом сезоне вышла связка Кирилла Марченко и Дмитрия Воронкова. Взаимодействуя в первой тройке с центральным нападающим Шоном Монаханом, россияне вытащили не один матч. Вот и против «Каролины» Марченко с Воронцовым провели шикарную игру.

В прошлом сезоне Марченко набрал 42 очка, а в нынешнем уже к Новому году повторил личный рекорд результативности. Уже к концу первого периода Кирилл оформил дубль — в моменте со вторым голом ему помогло то, что оступился Петр Кочетков, но заслуг Марченко это не умаляет.

Во втором периоде гости вышли вперед, но благодаря голу Воронкова в большинстве «Коламбус» сравнял счет. Российский нападающий делал передачу на партнера, но шайба попала в конек Джарвиса и срикошетила в ворота.

Буллиты российские нападающие не исполняли, но Джонсон и Фантилли принесли команде победу. До зоны плей-офф «Коламбусу» осталось всего два очка, правда, занимающая восьмую строчку в Восточной конференции «Оттава» провела на два матча меньше.