Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 00:15

Овечкин не забил впервые за пять матчей. Главный герой «Вашингтона» сегодня — резко прогрессирующий белорус

Овечкин не набрал очков в матче с «Бостоном»
Отдел хоккея «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Getty Images
Фото Getty Images
Фото Getty Images
1/3

«Вашингтон» — «Бостон» — 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)
Голы: Бразо — 9 (Уотерспун), 1:21 — 0:1. Протас — 15 (Дюбуа, Уилсон), 12:05 — 1:1. Чикран — 11 (бол., Строум, Карлсон), 17:11 — 2:1. Протас — 16 (п.в., Уилсон), 59:51 — 3:1.
Вратари: Томпсон — Суэймен (58:01 — 59:51).
Штраф: 10 — 10.
Броски: 27 (11+8+8) — 27 (10+6+11).
Наши: Мирошниченко (10.08/0/-1), Овечкин (16.14/3/0) — Задоров (13.38/1/0).
31 декабря. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

Александр Овечкин сегодня не забил — но это произошло впервые за пять матчей и всего в четвертый раз за последние 14 игр! Пропустив полтора месяца, Ови вовсе не лишился шансов побороться за очередной «Ришар» и свергнуть Уэйна Гретцки уже в этом сезоне. Но забивать в каждом матче нереально ни для кого, поэтому переживать из-за нулей в статистике точно не стоит.

Фото Getty Images

В прошлой игре «Вашингтон» неожиданно проиграл «Детройту», провалив один период, но против «Бостона» «Кэпс» подтвердили статус одного из лидеров чемпионата — еще полгода назад было невозможно представить, что в игре с «Брюинз» они могут быть фаворитами.

Матч вышел нерезультативным и не очень ярким — впрочем, текущий «Бостон» совсем и не про веселье. «Вашингтон» пропустил уже на второй минуте матча, дважды забил по ходу первого периода — а потом единственная шайба в игре была заброшена уже только в пустые ворота.

Овечкин очков не набрал, отметившись в протоколе только тремя бросками в створ, а главным героем матча стал Алексей Протас, оформивший дубль. Прогресс белоруса в этом сезоне можно назвать ошеломительным: вряд ли кто-то мог ожидать, что он будет набирать очки на уровне форварда первого звена.

Фото Getty Images

Вообще эти слова можно сказать про очень многих игроков «Вашингтона»: кто ждал настолько серьезного прорыва от Коннора Макмайкла, такой результативности от Дилана Строма, да, собственно, такого снайперского камбэка от Овечкина? В прошлом сезоне «Кэпс» при Спенсере Карбери был сугубо оборонительной и работающей командой, сейчас, не убрав прагматизм, тренер добавил классную атаку.

После победы над «Бостоном» «Вашингтон» вернулся на первое место в Восточной конференции — вероятно, его отвоюет обратно «Нью-Джерси», который попозже сегодня играет с «Анахаймом», но по потерянным очком «Кэпс» все равно выше. И, кажется, что команда готова в этом сезоне выполнить не только задачу помочь Овечкину с его рекордом, но и очень мощно выступить в плей-офф. В том, что «Вашингтон» туда попадет, сомнений нет никаких.

Читайте также
ГИБДД призвала водителей заменить права с истекшим в 2022 году сроком действия
Маск опубликовал оскорбительный пост в адрес Шольца
ВС РФ нанесли групповой удар по инфраструктуре аэродрома ВСУ
2025-й по восточному календарю будет годом Зеленой Деревянной Змеи
Экс-футболист сборной России Бугаев погиб в зоне СВО
У «Спартака» появился конкурент за Угальде, «Зенит» стал экономить. Трансферные слухи РПЛ за 31 декабря
Популярное видео
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Плющев: «Под корочкой у Овечкина есть мысль, что он должен обогнать Гретцки»
«8еликая погоня: финальный отсчет». Америка снова ждет рекорд Овечкина уже в этом сезоне
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
НХЛ, результаты и видео голов 29 и 30 декабря: «Детройт» обыграл «Вашингтон», «Питтсбург» победил «Айлендерс» и другие матчи
24 гола до Гретцки! Овечкин опять забил — невозможно поверить, что ему 39 и он пропустил полтора месяца из-за травмы
Овечкин в матче с «Детройтом» забросил 17-ю шайбу в сезоне
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Панарин набрал 500 очков за «Рейнджерс»! Но и это не спасло команду от очередного поражения
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 37 25 12 52
2 Нью-Джерси 39 24 15 51
3 Каролина 36 22 14 45
4 Питтсбург 38 17 21 39
5 Коламбус 37 15 22 36
6 Филадельфия 37 16 21 36
7 Айлендерс 38 14 24 35
8 Рейнджерс 36 16 20 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 38 23 15 48
2 Флорида 38 23 15 48
3 Бостон 39 20 19 44
4 Тампа-Бэй 34 20 14 42
5 Оттава 36 19 17 40
6 Монреаль 36 16 20 35
7 Детройт 36 14 22 32
8 Баффало 37 14 23 32
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 38 27 11 55
2 Миннесота 37 22 15 48
3 Колорадо 37 22 15 44
4 Даллас 35 21 14 43
5 Юта 36 16 20 38
6 Сент-Луис 38 17 21 38
7 Нэшвилл 37 11 26 29
8 Чикаго 37 12 25 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 36 25 11 53
2 Лос-Анджелес 36 21 15 47
3 Эдмонтон 36 21 15 45
4 Ванкувер 35 17 18 42
5 Калгари 36 17 19 41
6 Сиэтл 38 17 21 36
7 Анахайм 35 14 21 32
8 Сан-Хосе 39 11 28 28
Результаты / календарь
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
1.01 01:00
Чикаго – Сент-Луис
 - : -
1.01 04:00
Миннесота – Нэшвилл
 - : -
1.01 04:00
Детройт – Питтсбург
 - : -
1.01 04:00
Сан-Хосе – Филадельфия
 - : -
1.01 04:00
Анахайм – Нью-Джерси
 - : -
1.01 04:00
Даллас – Баффало
 - : -
1.01 04:00
Колорадо – Виннипег
 - : -
1.01 04:00
Коламбус – Каролина
 - : -
1.01 05:00
Эдмонтон – Юта
 - : -
1.01 05:00
Калгари – Ванкувер
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости