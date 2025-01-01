Овечкин не забил впервые за пять матчей. Главный герой «Вашингтона» сегодня — резко прогрессирующий белорус
«Вашингтон» — «Бостон» — 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)
Голы: Бразо — 9 (Уотерспун), 1:21 — 0:1. Протас — 15 (Дюбуа, Уилсон), 12:05 — 1:1. Чикран — 11 (бол., Строум, Карлсон), 17:11 — 2:1. Протас — 16 (п.в., Уилсон), 59:51 — 3:1.
Вратари: Томпсон — Суэймен (58:01 — 59:51).
Штраф: 10 — 10.
Броски: 27 (11+8+8) — 27 (10+6+11).
Наши: Мирошниченко (10.08/0/-1), Овечкин (16.14/3/0) — Задоров (13.38/1/0).
31 декабря. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.
Александр Овечкин сегодня не забил — но это произошло впервые за пять матчей и всего в четвертый раз за последние 14 игр! Пропустив полтора месяца, Ови вовсе не лишился шансов побороться за очередной «Ришар» и свергнуть Уэйна Гретцки уже в этом сезоне. Но забивать в каждом матче нереально ни для кого, поэтому переживать из-за нулей в статистике точно не стоит.
В прошлой игре «Вашингтон» неожиданно проиграл «Детройту», провалив один период, но против «Бостона» «Кэпс» подтвердили статус одного из лидеров чемпионата — еще полгода назад было невозможно представить, что в игре с «Брюинз» они могут быть фаворитами.
Матч вышел нерезультативным и не очень ярким — впрочем, текущий «Бостон» совсем и не про веселье. «Вашингтон» пропустил уже на второй минуте матча, дважды забил по ходу первого периода — а потом единственная шайба в игре была заброшена уже только в пустые ворота.
Овечкин очков не набрал, отметившись в протоколе только тремя бросками в створ, а главным героем матча стал Алексей Протас, оформивший дубль. Прогресс белоруса в этом сезоне можно назвать ошеломительным: вряд ли кто-то мог ожидать, что он будет набирать очки на уровне форварда первого звена.
Вообще эти слова можно сказать про очень многих игроков «Вашингтона»: кто ждал настолько серьезного прорыва от Коннора Макмайкла, такой результативности от Дилана Строма, да, собственно, такого снайперского камбэка от Овечкина? В прошлом сезоне «Кэпс» при Спенсере Карбери был сугубо оборонительной и работающей командой, сейчас, не убрав прагматизм, тренер добавил классную атаку.
После победы над «Бостоном» «Вашингтон» вернулся на первое место в Восточной конференции — вероятно, его отвоюет обратно «Нью-Джерси», который попозже сегодня играет с «Анахаймом», но по потерянным очком «Кэпс» все равно выше. И, кажется, что команда готова в этом сезоне выполнить не только задачу помочь Овечкину с его рекордом, но и очень мощно выступить в плей-офф. В том, что «Вашингтон» туда попадет, сомнений нет никаких.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|37
|25
|12
|52
|2
|Нью-Джерси
|39
|24
|15
|51
|3
|Каролина
|36
|22
|14
|45
|4
|Питтсбург
|38
|17
|21
|39
|5
|Коламбус
|37
|15
|22
|36
|6
|Филадельфия
|37
|16
|21
|36
|7
|Айлендерс
|38
|14
|24
|35
|8
|Рейнджерс
|36
|16
|20
|33
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|38
|23
|15
|48
|2
|Флорида
|38
|23
|15
|48
|3
|Бостон
|39
|20
|19
|44
|4
|Тампа-Бэй
|34
|20
|14
|42
|5
|Оттава
|36
|19
|17
|40
|6
|Монреаль
|36
|16
|20
|35
|7
|Детройт
|36
|14
|22
|32
|8
|Баффало
|37
|14
|23
|32
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|38
|27
|11
|55
|2
|Миннесота
|37
|22
|15
|48
|3
|Колорадо
|37
|22
|15
|44
|4
|Даллас
|35
|21
|14
|43
|5
|Юта
|36
|16
|20
|38
|6
|Сент-Луис
|38
|17
|21
|38
|7
|Нэшвилл
|37
|11
|26
|29
|8
|Чикаго
|37
|12
|25
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|36
|25
|11
|53
|2
|Лос-Анджелес
|36
|21
|15
|47
|3
|Эдмонтон
|36
|21
|15
|45
|4
|Ванкувер
|35
|17
|18
|42
|5
|Калгари
|36
|17
|19
|41
|6
|Сиэтл
|38
|17
|21
|36
|7
|Анахайм
|35
|14
|21
|32
|8
|Сан-Хосе
|39
|11
|28
|28
|1.01
|01:00
|
Чикаго – Сент-Луис
|- : -
|1.01
|04:00
|
Миннесота – Нэшвилл
|- : -
|1.01
|04:00
|
Детройт – Питтсбург
|- : -
|1.01
|04:00
|
Сан-Хосе – Филадельфия
|- : -
|1.01
|04:00
|
Анахайм – Нью-Джерси
|- : -
|1.01
|04:00
|
Даллас – Баффало
|- : -
|1.01
|04:00
|
Колорадо – Виннипег
|- : -
|1.01
|04:00
|
Коламбус – Каролина
|- : -
|1.01
|05:00
|
Эдмонтон – Юта
|- : -
|1.01
|05:00
|
Калгари – Ванкувер
|- : -