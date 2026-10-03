«Вегас» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ

«Анахайм» победил «Вегас» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. Встреча прошла на «Т-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе.

В составе «Дакс» шайбы забросили Бекетт Сенекке, Алекс Киллорн, Джефф Малотт и Лео Карлссон. У «Голден Найтс» отличились Ши Теодор, Томаш Гертл и Брэдэн Боумэн.

«Анахайм» провел первый матч в сезоне-2026/27. «Вегас» потерпел первое поражение в двух встречах.

5 октября «Дакс» сыграют с «Флоридой», а «Голден Найтс» встретятся с «Ванкувером».