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Вегас — Анахайм: видеообзор матча НХЛ 3 октября 2026

«Вегас» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ

Руслан Минаев

«Анахайм» победил «Вегас» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. Встреча прошла на «Т-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе.

В составе «Дакс» шайбы забросили Бекетт Сенекке, Алекс Киллорн, Джефф Малотт и Лео Карлссон. У «Голден Найтс» отличились Ши Теодор, Томаш Гертл и Брэдэн Боумэн.

«Анахайм» провел первый матч в сезоне-2026/27. «Вегас» потерпел первое поражение в двух встречах.

5 октября «Дакс» сыграют с «Флоридой», а «Голден Найтс» встретятся с «Ванкувером».

НХЛ. Регулярный чемпионат
3 октября, 05:00. T-Mobile Arena (Парадайс)
Вегас
Анахайм

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НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Вегас Голден Найтс
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 3 2 1 4
2 Питтсбург 1 1 0 2
3 Коламбус 1 1 0 2
4 Вашингтон 1 1 0 2
5 Нью-Джерси 1 1 0 2
6 Каролина 2 0 2 1
7 Филадельфия 2 0 2 1
8 Айлендерс 1 0 1 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 2 2 0 4
2 Флорида 2 1 1 3
3 Монреаль 1 1 0 2
4 Торонто 2 1 1 2
5 Оттава 0 0 0 0
6 Детройт 1 0 1 0
7 Баффало 1 0 1 0
8 Тампа-Бэй 1 0 1 0
Центральный дивизион И В П О
1 Юта 1 1 0 2
2 Колорадо 1 1 0 2
3 Сент-Луис 1 1 0 2
4 Миннесота 1 1 0 2
5 Виннипег 1 0 1 1
6 Нэшвилл 1 0 1 0
7 Даллас 1 0 1 0
8 Чикаго 2 0 2 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 2 1 1 3
2 Сиэтл 1 1 0 2
3 Анахайм 1 1 0 2
4 Сан-Хосе 1 1 0 2
5 Вегас 2 1 1 2
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7 Лос-Анджелес 1 0 1 0
8 Калгари 1 0 1 0
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7.10
8.10
3.10 01:30 Детройт – Рейнджерс 0 : 2
3.10 02:00 Каролина – Вашингтон 2 : 5
3.10 03:00 Виннипег – Бостон 3 : 4 ОТ
3.10 04:00 Даллас – Сент-Луис 0 : 4
3.10 05:00 Вегас – Анахайм 3 : 4
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