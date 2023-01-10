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Сегодня, 11:00

Никто не ставил на самый молодой клуб НХЛ. Но сейчас они готовы подарить сенсацию

Михаил Зислис
Обозреватель
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Фото USA Today Sports
Невероятный старт «Сиэтла».

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Сиэтл» — 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)
Голы: Толванен — 5 (Данн, Гурд), 6:54 — 0:1. Спронг — 13 (бол., Бураковски, Бенайерс), 10:01 — 0:2. Данн — 7 (Толванен, Гурд), 14:20 — 0:3. Бенайерс — 15 (п.в., Эберле), 58:57 — 0:4.
Вратари: Монтембо (56:57 — 58:57) — Джонс.
Штраф: 27 — 9.
Броски: 21 (6+9+6) — 41 (19+16+6).
Наши: Дадонов (10.03/1/-1) — -.
10 января. Монреаль. Centre Bell. 21 105 зрителей.

«Сиэтл» одержал пятую победу подряд, разнеся без шансов в гостевом матче «Монреаль». Выездная серия по Канаде для «Кракен» проходит крайне успешно: 22 шайбы в последних четырех матчах, причем в соперниках были совсем не слабые «Эдмонтон», «Оттава» и «Торонто».

Этот отрезок позволил команде стать самой результативной в лиге по игре в гостях с 82 голами. В среднем хоккеисты «Сиэтла» забрасывают по 3,67 шайбы за матч. Это третий показатель в лиге вслед за «Баффало» и «Бостоном». Полемики о том, кого следует считать главным открытием сезона, возникать не должно.

Сила команды заключается в шикарной глубине состава, позволяющей равномерно распределять нагрузку. Сразу 17 игроков уже набрали как минимум 10 очков. За исключением молодого таланта Мэтти Бенирса, который на полной скорости мчится к выигрышу «Колдер Трофи», ни одного нельзя назвать даже восходящей звездой. Лучший бомбардир Андре Бураковски (33 очка в 39 матчах) ранее лишь иногда тянул на роль героя второго плана в «Вашингтоне» и «Колорадо», завоевав два Кубка Стэнли скорее чужими руками.

Однако внутри команды прекрасная атмосфера, поэтому яркая игра оказавшегося ненужным «Нэшвиллу» Эли Толванена (5 очков в 5 матчах) воспринимается без большого удивления. Просто он попал в свою среду. Блестящий гол, который соорудило звено Янни Гурда в начале первого периода, сразу показал растерянному и вялому «Монреалю» его место.

Как ни старались хозяева переломить ситуацию, ничего у них не получилось. Голкипер «Кракен» Мартин Джонс заработал, возможно, самый простой «сухарь» в своей карьере. Этот факт интересен тем, что вратари команды действуют пока не слишком здорово, отражая в среднем менее 90 процентов бросков. Но вместе с Джонсом и Филиппом Грубауэром «Сиэтл» продолжает регулярно побеждать. Если оба добавят, то можно замахнуться на что-то более существенное, чем локальные успехи.

Пока команда не сбавляет темпа с начала чемпионата и уже набрала на 26 очков больше, чем к этой части чемпионата год назад. Прогресс колоссальный! Раньше казалось, что менеджмент клуба напрасно не рискует, собрал сомнительные активы и вообще все делает не так, в отличие от несколько лет назад ярко ворвавшегося в лигу «Вегаса». Сейчас «Кракен» опровергает пессимистичные прогнозы, имея все шансы побороться за место в плей-офф в далеко не самом мощном Тихоокеанском дивизионе.

Коннор Макдэвид. НХЛ, 10 января: «Эдмонтон» проиграл «Лос-Анджелесу» и другие результаты матчей
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Сиэтл Кракен
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 40 25 15 57
2 Нью-Джерси 40 25 15 53
3 Вашингтон 43 23 20 52
4 Рейнджерс 41 22 19 51
5 Питтсбург 39 20 19 46
6 Айлендерс 41 22 19 46
7 Филадельфия 41 16 25 39
8 Коламбус 39 12 27 26
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 40 32 8 68
2 Торонто 41 25 16 57
3 Тампа-Бэй 38 24 14 49
4 Баффало 38 20 18 42
5 Флорида 41 18 23 40
6 Детройт 38 16 22 39
7 Оттава 40 18 22 39
8 Монреаль 41 16 25 35
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 41 24 17 54
2 Виннипег 40 26 14 53
3 Миннесота 39 22 17 47
4 Нэшвилл 39 19 20 44
5 Колорадо 38 20 18 43
6 Сент-Луис 41 20 21 43
7 Аризона 39 13 26 31
8 Чикаго 39 10 29 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 42 27 15 56
2 Лос-Анджелес 44 24 20 54
3 Сиэтл 39 23 16 50
4 Калгари 41 19 22 46
5 Эдмонтон 42 21 21 45
6 Ванкувер 39 17 22 37
7 Сан-Хосе 41 12 29 32
8 Анахайм 41 12 29 28
Результаты / календарь
31.12
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10.01 03:00
Баффало – Филадельфия
 0 : 4
10.01 03:30
Монреаль – Сиэтл
 0 : 4
10.01 03:30
Оттава – Нэшвилл
 0 : 3
10.01 06:30
Лос-Анджелес – Эдмонтон
 6 : 3
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 42 77
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 40 62
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 40 57
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 42 34
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 40 32
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

38 31
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 26 1.87
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Петр Кочетков

Каролина

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