Никто не ставил на самый молодой клуб НХЛ. Но сейчас они готовы подарить сенсацию
Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Сиэтл» — 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)
Голы: Толванен — 5 (Данн, Гурд), 6:54 — 0:1. Спронг — 13 (бол., Бураковски, Бенайерс), 10:01 — 0:2. Данн — 7 (Толванен, Гурд), 14:20 — 0:3. Бенайерс — 15 (п.в., Эберле), 58:57 — 0:4.
Вратари: Монтембо (56:57 — 58:57) — Джонс.
Штраф: 27 — 9.
Броски: 21 (6+9+6) — 41 (19+16+6).
Наши: Дадонов (10.03/1/-1) — -.
10 января. Монреаль. Centre Bell. 21 105 зрителей.
«Сиэтл» одержал пятую победу подряд, разнеся без шансов в гостевом матче «Монреаль». Выездная серия по Канаде для «Кракен» проходит крайне успешно: 22 шайбы в последних четырех матчах, причем в соперниках были совсем не слабые «Эдмонтон», «Оттава» и «Торонто».
Этот отрезок позволил команде стать самой результативной в лиге по игре в гостях с 82 голами. В среднем хоккеисты «Сиэтла» забрасывают по 3,67 шайбы за матч. Это третий показатель в лиге вслед за «Баффало» и «Бостоном». Полемики о том, кого следует считать главным открытием сезона, возникать не должно.
Сила команды заключается в шикарной глубине состава, позволяющей равномерно распределять нагрузку. Сразу 17 игроков уже набрали как минимум 10 очков. За исключением молодого таланта Мэтти Бенирса, который на полной скорости мчится к выигрышу «Колдер Трофи», ни одного нельзя назвать даже восходящей звездой. Лучший бомбардир Андре Бураковски (33 очка в 39 матчах) ранее лишь иногда тянул на роль героя второго плана в «Вашингтоне» и «Колорадо», завоевав два Кубка Стэнли скорее чужими руками.
Однако внутри команды прекрасная атмосфера, поэтому яркая игра оказавшегося ненужным «Нэшвиллу» Эли Толванена (5 очков в 5 матчах) воспринимается без большого удивления. Просто он попал в свою среду. Блестящий гол, который соорудило звено Янни Гурда в начале первого периода, сразу показал растерянному и вялому «Монреалю» его место.
Как ни старались хозяева переломить ситуацию, ничего у них не получилось. Голкипер «Кракен» Мартин Джонс заработал, возможно, самый простой «сухарь» в своей карьере. Этот факт интересен тем, что вратари команды действуют пока не слишком здорово, отражая в среднем менее 90 процентов бросков. Но вместе с Джонсом и Филиппом Грубауэром «Сиэтл» продолжает регулярно побеждать. Если оба добавят, то можно замахнуться на что-то более существенное, чем локальные успехи.
Пока команда не сбавляет темпа с начала чемпионата и уже набрала на 26 очков больше, чем к этой части чемпионата год назад. Прогресс колоссальный! Раньше казалось, что менеджмент клуба напрасно не рискует, собрал сомнительные активы и вообще все делает не так, в отличие от несколько лет назад ярко ворвавшегося в лигу «Вегаса». Сейчас «Кракен» опровергает пессимистичные прогнозы, имея все шансы побороться за место в плей-офф в далеко не самом мощном Тихоокеанском дивизионе.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|40
|25
|15
|57
|2
|Нью-Джерси
|40
|25
|15
|53
|3
|Вашингтон
|43
|23
|20
|52
|4
|Рейнджерс
|41
|22
|19
|51
|5
|Питтсбург
|39
|20
|19
|46
|6
|Айлендерс
|41
|22
|19
|46
|7
|Филадельфия
|41
|16
|25
|39
|8
|Коламбус
|39
|12
|27
|26
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|40
|32
|8
|68
|2
|Торонто
|41
|25
|16
|57
|3
|Тампа-Бэй
|38
|24
|14
|49
|4
|Баффало
|38
|20
|18
|42
|5
|Флорида
|41
|18
|23
|40
|6
|Детройт
|38
|16
|22
|39
|7
|Оттава
|40
|18
|22
|39
|8
|Монреаль
|41
|16
|25
|35
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|41
|24
|17
|54
|2
|Виннипег
|40
|26
|14
|53
|3
|Миннесота
|39
|22
|17
|47
|4
|Нэшвилл
|39
|19
|20
|44
|5
|Колорадо
|38
|20
|18
|43
|6
|Сент-Луис
|41
|20
|21
|43
|7
|Аризона
|39
|13
|26
|31
|8
|Чикаго
|39
|10
|29
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|42
|27
|15
|56
|2
|Лос-Анджелес
|44
|24
|20
|54
|3
|Сиэтл
|39
|23
|16
|50
|4
|Калгари
|41
|19
|22
|46
|5
|Эдмонтон
|42
|21
|21
|45
|6
|Ванкувер
|39
|17
|22
|37
|7
|Сан-Хосе
|41
|12
|29
|32
|8
|Анахайм
|41
|12
|29
|28
|10.01
|03:00
|
Баффало – Филадельфия
|0 : 4
|10.01
|03:30
|
Монреаль – Сиэтл
|0 : 4
|10.01
|03:30
|
Оттава – Нэшвилл
|0 : 3
|10.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|6 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|42
|77
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|40
|62
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|40
|57
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|42
|34
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|40
|32
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|38
|31
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|26
|1.87
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|17
|2.20
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|16
|2.24