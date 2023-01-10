Никто не ставил на самый молодой клуб НХЛ. Но сейчас они готовы подарить сенсацию

Невероятный старт «Сиэтла».

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Сиэтл» — 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)

Голы: Толванен — 5 (Данн, Гурд), 6:54 — 0:1. Спронг — 13 (бол., Бураковски, Бенайерс), 10:01 — 0:2. Данн — 7 (Толванен, Гурд), 14:20 — 0:3. Бенайерс — 15 (п.в., Эберле), 58:57 — 0:4.

Вратари: Монтембо (56:57 — 58:57) — Джонс.

Штраф: 27 — 9.

Броски: 21 (6+9+6) — 41 (19+16+6).

Наши: Дадонов (10.03/1/-1) — -.

10 января. Монреаль. Centre Bell. 21 105 зрителей.

«Сиэтл» одержал пятую победу подряд, разнеся без шансов в гостевом матче «Монреаль». Выездная серия по Канаде для «Кракен» проходит крайне успешно: 22 шайбы в последних четырех матчах, причем в соперниках были совсем не слабые «Эдмонтон», «Оттава» и «Торонто».

Этот отрезок позволил команде стать самой результативной в лиге по игре в гостях с 82 голами. В среднем хоккеисты «Сиэтла» забрасывают по 3,67 шайбы за матч. Это третий показатель в лиге вслед за «Баффало» и «Бостоном». Полемики о том, кого следует считать главным открытием сезона, возникать не должно.

Сила команды заключается в шикарной глубине состава, позволяющей равномерно распределять нагрузку. Сразу 17 игроков уже набрали как минимум 10 очков. За исключением молодого таланта Мэтти Бенирса, который на полной скорости мчится к выигрышу «Колдер Трофи», ни одного нельзя назвать даже восходящей звездой. Лучший бомбардир Андре Бураковски (33 очка в 39 матчах) ранее лишь иногда тянул на роль героя второго плана в «Вашингтоне» и «Колорадо», завоевав два Кубка Стэнли скорее чужими руками.

Однако внутри команды прекрасная атмосфера, поэтому яркая игра оказавшегося ненужным «Нэшвиллу» Эли Толванена (5 очков в 5 матчах) воспринимается без большого удивления. Просто он попал в свою среду. Блестящий гол, который соорудило звено Янни Гурда в начале первого периода, сразу показал растерянному и вялому «Монреалю» его место.

Как ни старались хозяева переломить ситуацию, ничего у них не получилось. Голкипер «Кракен» Мартин Джонс заработал, возможно, самый простой «сухарь» в своей карьере. Этот факт интересен тем, что вратари команды действуют пока не слишком здорово, отражая в среднем менее 90 процентов бросков. Но вместе с Джонсом и Филиппом Грубауэром «Сиэтл» продолжает регулярно побеждать. Если оба добавят, то можно замахнуться на что-то более существенное, чем локальные успехи.

Пока команда не сбавляет темпа с начала чемпионата и уже набрала на 26 очков больше, чем к этой части чемпионата год назад. Прогресс колоссальный! Раньше казалось, что менеджмент клуба напрасно не рискует, собрал сомнительные активы и вообще все делает не так, в отличие от несколько лет назад ярко ворвавшегося в лигу «Вегаса». Сейчас «Кракен» опровергает пессимистичные прогнозы, имея все шансы побороться за место в плей-офф в далеко не самом мощном Тихоокеанском дивизионе.