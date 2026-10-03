«Сент-Луис» переиграл «Даллас»

«Сент-Луис» выиграл у «Далласа» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. Игра прошла на арене «Американ Эйрлайнс Центр» в Далласе.

Заброшенными шайбами отметились Мэйсон Мактавиш, Далибор Дворски, Джимми Снаггерад и Пиус Сутер.

Для обеих команд это была первая игра в сезоне-2026/27. Следующим соперником «Сент-Луиса» будет «Колорадо», а «Даллас» сыграет против «Нэшвилла». Оба матча пройдут 4 октября.