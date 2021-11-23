Дубль Гаврикова помог «Коламбусу» обыграть «Баффало». Команды забросили 11 шайб
05:32
«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Баффало» со счетом 7:4.
В составе «Блю Джэкетс» дублем отличился защитник Владислав Гавриков, который забросил первые шайбы в сезоне. Форвард Егор Чинахов завершил встречу с показателем полезности «+1».
После этого матча «Коламбус» с 20 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Баффало» с 16 очками — на 13-й строчке.
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