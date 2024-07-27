Зайцев — о давлении в «Торонто»: «Сидят и поливают в студии целыми днями, промывают тебе кости»
Защитник Никита Зайцев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о периоде своего выступления за «Мэйпл Лифс».
— От «Торонто» всегда ждут побед. Насколько на тебе сказывалось это давление?
— На всех сказывается. До сих пор на них сказывается.
— Да. Но одно дело, когда ты Мэттьюс с большим контрактом и набранными очками...
— Ну конечно, тебя сидят и поливают в студии целыми днями, промывают тебе кости. Особенно русскому парню, защитнику, к тому же оборонительного плана. Я играл с Гардинером, ему вообще досталось очень сильно. Я еще легко отделался.
— На слуху скандал, когда твой отец конфликтовал с болельщиком из Оттавы по поводу твоей игры.
— Не уверен, что это было. Я сам однажды увидел, что пишут про мою семью, и ответил.
— Так как это ты был! Бился в комментариях?
— Я не бился. Просто спросил: «Зачем вы пишете про мою семью, просто скажите мне в лицо, что думаете про мою игру». Вот и все. Это просто высветилось в соцсети.
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