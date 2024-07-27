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Сегодня, 10:00

Зайцев считает, что проблемы с женой не сказались на карьере в НХЛ

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Защитник Никита Зайцев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что скандал, связанный с разводом, не повлиял на его игровые качества.

— Насколько твои знаменитые проблемы с супругой сказались на карьере?

— Вообще никак не сказались. Я профессионал. Что бы у меня ни случилось, я должен выходить и делать свое дело. Все остальное — отмазки.

— Не считаешь ли ты ошибкой то, что попросил обмен из «Торонто»?

— Нет, я же сказал, что ни о чем не жалею.

— Ты ушел из одного из самых популярных клубов мира в далеко не самый популярный.

— Не думаю об этом. Закончу — тогда, может быть, сяду подумаю. В «Оттаве» отличное было время, мне очень там нравилось жить, играть.

Никита Зайцев возвращается в&nbsp;Россию. «Играл честно, бился, как собака, ни капли не стыдно». Зайцев — о карьере в НХЛ и переходе в СКА

Никита Зайцев
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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Зайцев: «Горжусь своей карьерой в НХЛ»
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