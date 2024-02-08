Маккиннон рассказал, что думает о борьбе с Кучеровым в гонке бомбардиров НХЛ

Форвард «Колорадо» Натан Маккиннон поделился мнением о борьбе с российским нападающий «Тампа-Бэй» Никитой Кучеровым в гонке бомбардиров в этом сезоне НХЛ.

«Я хочу выиграть титул лучшего бомбардира, но не знаю, смогу ли это сделать. Я просто попытаюсь конкурировать с самим собой, и надеюсь, что это в конечно счете приведет к победе.

Это быстрая игра, поэтому, когда ты видишь ситуацию такой, какая она есть, то пытаешься принять лучшее решение, на которое способен. То же самое делает и Кучеров каждый раз. Он сильный игрок, определенно», — цитирует Маккиннона сайт НХЛ.

На счету россиянина 86 (32+54) очков в 50 матчах сезона-2023/24. Второе место в списке лучших бомбардиров занимает Маккиннон (85 очков в 51 игре). На третьей позиции располагается Давид Пастрняк из «Бостона» (73 очка в 50 матчах).