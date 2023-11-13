Фетисов — о результативности Панарина: «Он давно подает надежды стабильного лидера!»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о результативности форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина на старте сезона НХЛ. В активе 32-летнего россиянина 24 (8+16) очка в 14 играх.

«Он давно подает надежды стабильного лидера! Нью-Йорк радуется его успехам. Он талантливый и яркий парень. Хочется пожелать ему хорошего сезона. На старте сезона, судя по статистике, он ярче всех из россиян. Но яркость сезона определяет результат, поэтому всем нашим ребятам хочу пожелать удачи. А самого лучшего определят последние игры плей-офф. Радуемся сейчас каждому их успеху», — сказал Фетисов «СЭ».

Нападающий продлил результативную серию в НХЛ до 14 матчей, повторив рекорд среди россиян, который установил Дмитрий Квартальнов (сезон-1992/93, «Бостон»). Также он повторил клубный рекорд «Рейнджерс», установленный Родом Жильбером в сезоне-1972/73.