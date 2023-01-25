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Сегодня, 11:22

Василевский — пятый российский вратарь с 250 победами в НХЛ

Руслан Минаев
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Андрей Василевский.
Фото USA Today Sports

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский одержал 250-ю победу в НХЛ в матче регулярного чемпионата против «Миннесоты» (4:2).

Он стал пятым российским вратарем в истории лиги с таким показателем. Голкипер достиг этой отметки за 399 матчей.

Выше Василевского в списке самых побеждающих вратарей в НХЛ идут — Евгений Набоков (353 победы в 697 матчах), Сергей Бобровский (348 в 622), Николай Хабибулин (333 в 799) и Семен Варламов (269 в 574).

Помимо этого, Василевский стал вторым в истории НХЛ по скорости достижения 250 побед в лиге. Лишь одному вратарю в истории НХЛ удавалось сделать это быстрее — Кену Драйдену (381).

Андрей Василевский (хоккей)
Евгений Набоков
Николай Хабибулин
Семен Варламов
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Питтсбург – Флорида
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Тампа-Бэй – Миннесота
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Филадельфия – Лос-Анджелес
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Детройт – Сан-Хосе
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Нью-Джерси – Вегас
 3 : 2 ОТ
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