«Вегас» в овертайме победил «Монреаль», Дадонов отдал передачу

«Вегас» в домашнем матче регулярного чемпионата в овертайме победил «Монреаль» со счетом 4:3. Победную шайбу забросил Ши Теодор.

Российский нападающий «Голден Найтс» Евгений Дадонов отдал результативную передачу.

«Вегас» занимает четвертое место в таблице Западной конференции. «Монреаль» — 16-й на «Востоке».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Монреаль» — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Стивенсон — 12 (Дадонов, Каррье), 3:40 — 1:0. Пеццетта — 4 (Лехконен), 15:28 — 1:1. Карлссон — 6 (бол., Маршессо, Теодор), 31:46 — 2:1. Тоффоли — 7 (бол., Сузуки, Уайдмэн), 34:20 — 2:2. Хоффман — 7 (Дворак, Дофен), 46:15 — 2:3. Маршессо — 19 (бол., Карлссон, Теодор), 51:39 — 3:3. Теодор — 8 (Руа), 61:50 — 4:3.

Вратари: Ленер (9:20 — 9:35, 51:26 — 51:32, 61:50) — Монтембо (61:50).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 53 (18+14+18+3) — 27 (10+8+5+4).

Наши: Дадонов (16.11/5/0), Мироманов (6.59/2/-1) — Романов (14.25/0/+2).

21 января. Парадайс. T-Mobile Arena. 18121 зритель.