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Сегодня, 08:40

Овечкин вышел на третье место по количеству ассистов среди россиян в истории НХЛ

Роман Шишов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Getty Images

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, отдавший голевую передачу в матче регулярного чемпионата против «Бостона» (4:3), вышел на третье место среди российских игроков по количеству ассистов в истории НХЛ. Теперь у 36-летнего форварда 619 голевых передач за карьеру.

По этому показателю Овечкин сравнялся с Сергеем Зубовым. Рекордсменом является Сергей Федоров, у которого 696 передач. Второе место занимает Евгений Малкин (682).

Кроме того, Овечкин вышел на 99-ю строчку по количеству матчей в НХЛ, сравнявшись с Дагом Уэйтом. У обоих по 1238 матчей.

Напомним, что Овечкин лидирует в гонке бомбардиров и снайперов этого сезона НХЛ. У него 56 (27+29) очков.

Александр Овечкин
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    2 Каролина 36 26 10 54
    3 Питтсбург 39 24 15 53
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    5 Коламбус 37 18 19 37
    6 Филадельфия 40 13 27 34
    7 Нью-Джерси 38 14 24 33
    8 Айлендерс 32 13 19 32
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    1 Флорида 40 27 13 59
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    5 Детройт 40 18 22 41
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    8 Монреаль 39 8 31 22
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    1 Колорадо 38 27 11 57
    2 Нэшвилл 42 25 17 53
    3 Сент-Луис 39 23 16 51
    4 Миннесота 35 22 13 47
    5 Виннипег 36 17 19 40
    6 Даллас 37 19 18 40
    7 Чикаго 39 15 24 36
    8 Аризона 38 10 28 24
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Вегас 41 24 17 50
    2 Лос-Анджелес 41 20 21 45
    3 Анахайм 42 19 23 45
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    5 Калгари 35 18 17 42
    6 Ванкувер 39 18 21 39
    7 Эдмонтон 36 18 18 38
    8 Сиэтл 39 12 27 28
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    Баффало – Даллас
    		 4 : 5
    21.01 03:00
    Бостон – Вашингтон
    		 4 : 3
    21.01 03:00
    Питтсбург – Оттава
    		 6 : 4
    21.01 03:00
    Филадельфия – Коламбус
    		 1 : 2
    21.01 04:00
    Нэшвилл – Виннипег
    		 5 : 2
    21.01 05:00
    Эдмонтон – Флорида
    		 0 : 6
    21.01 05:30
    Лос-Анджелес – Колорадо
    		 1 : 4
    21.01 06:00
    Вегас – Монреаль
    		 4 : 3 ОТ
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    		 3 : 2
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    И О
    Александр Овечкин

    Александр Овечкин

    Вашингтон

    		 41 56
    Леон Драйзайтль

    Леон Драйзайтль

    Эдмонтон

    		 36 54
    Джонатан Юбердо

    Джонатан Юбердо

    Флорида

    		 40 54
    И Г
    Александр Овечкин

    Александр Овечкин

    Вашингтон

    		 41 27
    Леон Драйзайтль

    Леон Драйзайтль

    Эдмонтон

    		 36 26
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