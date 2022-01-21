Овечкин вышел на третье место по количеству ассистов среди россиян в истории НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, отдавший голевую передачу в матче регулярного чемпионата против «Бостона» (4:3), вышел на третье место среди российских игроков по количеству ассистов в истории НХЛ. Теперь у 36-летнего форварда 619 голевых передач за карьеру.

По этому показателю Овечкин сравнялся с Сергеем Зубовым. Рекордсменом является Сергей Федоров, у которого 696 передач. Второе место занимает Евгений Малкин (682).

Кроме того, Овечкин вышел на 99-ю строчку по количеству матчей в НХЛ, сравнявшись с Дагом Уэйтом. У обоих по 1238 матчей.

Напомним, что Овечкин лидирует в гонке бомбардиров и снайперов этого сезона НХЛ. У него 56 (27+29) очков.