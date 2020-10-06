«Вегас» хотел обменять Флери. Покупателей не нашлось

«Вегас» пытался обменять голкипера Марка-Андре Флери. Клуб предлагал другим командам забрать контракт 35-летнего канадца и был готов доплатить пиком второго раунда драфта, однако претендентов не нашлось, сообщает TSN.

Контракт Флери рассчитан еще на два года. Он зарабатывает 7 миллионов долларов за сезон.

Ранее «Вегас» заключил новый пятилетний контракт с голкипером Робином Ленером. По новому соглашению 29-летний швед получит 25 миллионов долларов.