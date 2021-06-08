Варламов пропустил на второй минуте матча против «Бостона»
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Форвард «Бостона» Давид Пастрняк открыл счет в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Айлендерс».
25-летний чех забросил шайбу на второй минуте встречи, поразив ворота Семена Варламова.
Варламов проводит четвертый матч серии. В предыдущих трех играх россиянин пропустил 6 шайб.
Pasta, anyone? ?— NHL on NBC Sports (@NHLonNBCSports) June 7, 2021
The @NHLBruins are off and running in game 5! #StanleyCup // NBCSN pic.twitter.com/BM7aHId1eX
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
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