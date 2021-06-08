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Варламов пропустил на второй минуте матча против «Бостона»

01:47
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Форвард «Бостона» Давид Пастрняк открыл счет в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Айлендерс».

25-летний чех забросил шайбу на второй минуте встречи, поразив ворота Семена Варламова.

Варламов проводит четвертый матч серии. В предыдущих трех играх россиянин пропустил 6 шайб.

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