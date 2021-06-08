Варламов сыграет в пятом матче серии «Айлендерс» — «Бостон»
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Стал известен состав «Айлендерс» на пятый матч второго раунда плей-офф НХЛ против «Бостона».
В воротах «островитян» с первых минут выйдет Семен Варламов, который провел три последних встречи серии. На скамейке запасных остался Илья Сорокин.
Счет в серии 2-2. Матч пройдет в Бостоне и начнется в 1:30 мск.
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