Стал известен состав «Айлендерс» на пятый матч второго раунда плей-офф НХЛ против «Бостона».

В воротах «островитян» с первых минут выйдет Семен Варламов, который провел три последних встречи серии. На скамейке запасных остался Илья Сорокин.

Счет в серии 2-2. Матч пройдет в Бостоне и начнется в 1:30 мск.