Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Варламов сыграет в пятом матче серии «Айлендерс» — «Бостон»

01:10
Теги:

Стал известен состав «Айлендерс» на пятый матч второго раунда плей-офф НХЛ против «Бостона».

В воротах «островитян» с первых минут выйдет Семен Варламов, который провел три последних встречи серии. На скамейке запасных остался Илья Сорокин.

Счет в серии 2-2. Матч пройдет в Бостоне и начнется в 1:30 мск.

Читайте также

Пьяные финны и Фазель, забывающий о Белоруссии (и отомстившие канадцы). Очень странный финал чемпионата мира
Apple представила операционную систему iOS 15
Вдовец Легкоступовой начал терять память после избиения
Вымогает деньги: избиение школьника воронежцем попало на видео

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей