«Ванкувер» попрощался с Хьюзом

«Ванкувер» выступил с официальным заявлением по поводу обмена капитана команды Куинна Хьюза в «Миннесоту».

«Спасибо тебе, Куинн, за лидерство, доброту и незабываемые моменты. С самого начала игры и до капитанской повязки «С» ты оставил неизгладимый след в истории «Ванкувер Кэнакс» и среди наших болельщиков. Желаем вам всяческих успехов в «Миннесоте», — написала пресс-служба клуба в соцсети X.

«Ванкувер» выбрал Хьюза в первом раунде драфта НХЛ 2018 года под общим 7-м номером. Американец сыграл за «Кэнакс» 459 матчей в регулярных чемпионатах и набрал 432 (61+371) очка. В этом сезоне на его счету 23 (2+21) очка в 26 играх.

За 26-летнего Хьюза «Кэнакс» получили пик в первом раунде драфта 2026 года, защитника Зеева Байэма, нападающих Марко России и Лиама Эгрена.