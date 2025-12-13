«Сент-Луис» выиграл у «Чикаго»

«Сент-Луис» переиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. Игра прошла на льду «Энтерпрайза» в Сент-Луисе.

У «Блюз» забили Логан Мэйлу, Мэтт Лафф и Джастин Фолк. Заброшенные шайбы «Блэкхокс» на счету Вьятта Кайсера и Андре Бураковски.

Российские хоккеисты Павел Бучневич («Сент-Луис») и Илья Михеев («Чикаго») не отметились результативными действиями.

«Сент-Луис» набрал 31 очко в 33 матчах и занимает 13-е место в Западной конференции. «Чикаго» идет на 9-й строчке — 32 очка в 31 игре.