Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон 24 февраля после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (2:3) на пресс-конференции подвел итоги встречи.

«Мы не любим проигрывать этим парням. Это большие матчи, в которых разыгрываются не только очки. Надо 60 минут отдаваться на площадке, стараться вести в счете, чтобы контролировать ход матча. А это нам сегодня определенно не удалось. Плюс не смогли в овертайме победить. Но сейчас это выглядит как жалкие оправдания, надо просто играть лучше», — заявил Уилсон.

Следующий матч между «Вашингтоном» и «Питтсбургом» состоится в пятницу, 26 февраля. Начало — в 3.00 (мск).