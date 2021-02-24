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Уилсон — о поражении от «Питтсбурга»: «Мы не любим проигрывать этим парням»

10:24
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Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон 24 февраля после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (2:3) на пресс-конференции подвел итоги встречи.

«Мы не любим проигрывать этим парням. Это большие матчи, в которых разыгрываются не только очки. Надо 60 минут отдаваться на площадке, стараться вести в счете, чтобы контролировать ход матча. А это нам сегодня определенно не удалось. Плюс не смогли в овертайме победить. Но сейчас это выглядит как жалкие оправдания, надо просто играть лучше», — заявил Уилсон.

Следующий матч между «Вашингтоном» и «Питтсбургом» состоится в пятницу, 26 февраля. Начало — в 3.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/capitals/video/postgame--wilson-and-kuznetsov/t-277437440/c-7615893

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