Трехкратный обладатель Кубка Стэнли считает, что Фетисов мог бы стать главным тренером в НХЛ

Бывший нападающий «Нью-Джерси», трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Брылин в интервью «СЭ» вспомнил свой опыт работы с Вячеславом Фетисовым.

— Когда в 2000-м вы выиграли с «Девилс» второй Кубок Стэнли, в тренерском штабе команды работал Вячеслав Фетисов. Каким он вам запомнился в этой роли?

— Вячеслав Александрович отвечал за большинство и был достаточно креативным специалистом. Он не загонял игроков в какие-то рамки. У нас была классная команда с большим количеством исполнителей. Тренер обязан четко понимать, с каким материалом он работает, и у него хорошо это получалось. Фетисов использовал сильные стороны наших игроков, предоставлял возможность им самостоятельно принимать решения. Он просто задавал вектор движения, а мы уже знали, что дальше делать.

— Если бы он не пошел по политическому пути, то мог бы стать главным тренером в НХЛ?

— Конечно. Почему нет? Он и на Олимпиаде работал со сборной. Если бы захотел продолжить, то имел бы все шансы для этого. (Андрей Жданюк).

Полностью интервью с Сергеем Брылиным можно прочитать здесь.