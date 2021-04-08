Тарасенко стал второй звездой матча «Сент-Луиса» против «Вегаса»
07:40
Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (3:1).
Форвард стал автором заброшенной шайбы на первой минуте первого периода встречи.
Третьей звездой матча признан защитник «Сент-Луиса» Джейк Уолман (1+0), первой звездой стал вратарь «Блюз» Джордан Биннингтон, который отразил 50 бросков по своим воротам.
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