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Тарасенко стал второй звездой матча «Сент-Луиса» против «Вегаса»

07:40
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Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (3:1).

Форвард стал автором заброшенной шайбы на первой минуте первого периода встречи.

Третьей звездой матча признан защитник «Сент-Луиса» Джейк Уолман (1+0), первой звездой стал вратарь «Блюз» Джордан Биннингтон, который отразил 50 бросков по своим воротам.

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