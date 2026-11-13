Проворов: «Коламбусу» нужно найти способ забивать больше «грязных» голов»

Защитник «Коламбуса» Иван Проворов прокомментировал поражение от «Тампы» (1:3) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Пока мы не разберемся, как забивать шайбы, мы не выиграем ни одного матча. Я не думаю, что дело в нашем настрое, не в том, как мы выходим на игру или что-то в этом роде. Нам просто нужно найти способ забивать. В смысле, сегодня мы забили один, в прошлой игре забили один, а в игре до этого забили всего два. Нам нужно найти способ забивать больше «грязных» голов — больше трафика перед воротами, подправлений и всего в таком духе. Я думаю, это наша проблема на данный момент», — цитирует 29-летнего россиянина сайт НХЛ.

«Коламбус» (14 очков после 17 игр) идет на последнем, 16-м месте в таблице Восточной конференции.