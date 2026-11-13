Лучшие бомбардиры НХЛ на 13 ноября: Капризов поднялся на третье место, Кучеров вошел в топ-10, Макдэвид сохраняет лидерство
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид продолжает лидировать в гонке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ-2026/27. У него 49 (11+38) очков в 20 матчах.
Второе место занимает одноклубник Макдэвида Леон Драйзайтль, в активе которого 37 (18+19) очков в 20 встречах.
На третье место вышел российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов. В матче с «Торонто» он сделал 3 результативные передачи. У него сейчас 35 (17+18) очков в 21 матче.
Еще один россиянин — нападающий «Тампы» Никита Кучеров — вошел в топ-10 с 28 (8+20) очками в 19 матчах. В игре с «Коламбусом» он сделал 2 результативные передачи.
Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ на 13 ноября 2026 года:
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 49 (11+38) очков в 20 матчах
2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 37 (18+19) очков в 20 матчах
3. Кирилл Капризов («Миннесота») — 35 (17+18) очков в 21 матче
4. Эван Бушар («Эдмонтон») — 33 (11+22) очка в 20 матчах
5. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 33 (11+22) очка в 20 матчах
6. Остон Мэттьюс («Торонто») — 29 (12+17) очков в 21 матче
7. Себастьян Ахо («Каролина») — 28 (12+16) очков в 20 матчах
8. Никита Кучеров («Тампа») — 28 (8+20) очков в 19 матчах
9. Куинн Хьюз («Миннесота») — 28 (6+22) очков в 21 матче
10. Мэттью Ткачак («Флорида») — 27 (4+24) очков в 20 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|21
|16
|5
|34
|2
|Нью-Джерси
|21
|15
|6
|30
|3
|Рейнджерс
|22
|13
|9
|27
|4
|Айлендерс
|19
|9
|10
|22
|5
|Вашингтон
|18
|10
|8
|20
|6
|Филадельфия
|23
|6
|17
|18
|7
|Питтсбург
|20
|7
|13
|16
|8
|Коламбус
|18
|7
|11
|14
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|20
|13
|7
|28
|2
|Оттава
|21
|13
|8
|28
|3
|Монреаль
|21
|12
|9
|28
|4
|Бостон
|20
|13
|7
|27
|5
|Флорида
|22
|12
|10
|27
|6
|Баффало
|20
|8
|12
|20
|7
|Детройт
|21
|8
|13
|19
|8
|Торонто
|22
|8
|14
|18
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|22
|15
|7
|34
|2
|Колорадо
|21
|12
|9
|27
|3
|Нэшвилл
|21
|11
|10
|27
|4
|Даллас
|20
|12
|8
|26
|5
|Виннипег
|21
|10
|11
|23
|6
|Юта
|22
|10
|12
|23
|7
|Сент-Луис
|20
|9
|11
|20
|8
|Чикаго
|20
|5
|15
|12
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|22
|16
|6
|35
|2
|Вегас
|22
|13
|9
|29
|3
|Анахайм
|21
|11
|10
|23
|4
|Сан-Хосе
|23
|10
|13
|22
|5
|Сиэтл
|18
|9
|9
|19
|6
|Калгари
|21
|9
|12
|19
|7
|Лос-Анджелес
|18
|5
|13
|12
|8
|Ванкувер
|23
|5
|18
|11
|17.11
|03:30
|Рейнджерс – Монреаль
|3 : 1
|17.11
|05:30
|Юта – Ванкувер
|2 : 3