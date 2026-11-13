Лучшие бомбардиры НХЛ на 13 ноября: Капризов поднялся на третье место, Кучеров вошел в топ-10, Макдэвид сохраняет лидерство

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид продолжает лидировать в гонке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ-2026/27. У него 49 (11+38) очков в 20 матчах.

Второе место занимает одноклубник Макдэвида Леон Драйзайтль, в активе которого 37 (18+19) очков в 20 встречах.

На третье место вышел российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов. В матче с «Торонто» он сделал 3 результативные передачи. У него сейчас 35 (17+18) очков в 21 матче.

Еще один россиянин — нападающий «Тампы» Никита Кучеров — вошел в топ-10 с 28 (8+20) очками в 19 матчах. В игре с «Коламбусом» он сделал 2 результативные передачи.

Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ на 13 ноября 2026 года:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 49 (11+38) очков в 20 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 37 (18+19) очков в 20 матчах

3. Кирилл Капризов («Миннесота») — 35 (17+18) очков в 21 матче

4. Эван Бушар («Эдмонтон») — 33 (11+22) очка в 20 матчах

5. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 33 (11+22) очка в 20 матчах

6. Остон Мэттьюс («Торонто») — 29 (12+17) очков в 21 матче

7. Себастьян Ахо («Каролина») — 28 (12+16) очков в 20 матчах

8. Никита Кучеров («Тампа») — 28 (8+20) очков в 19 матчах

9. Куинн Хьюз («Миннесота») — 28 (6+22) очков в 21 матче

10. Мэттью Ткачак («Флорида») — 27 (4+24) очков в 20 матчах