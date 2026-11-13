«Коламбус» — «Тампа»: видеообзор матча НХЛ
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» переиграла «Коламбус» в гостях — 3:1.
Нападающий «Тампы» Брэндон Хагель оформил дубль. Ещё одну шайбу в ворота соперника отправил Джейк Гюнцель. У хозяев площадки единственный гол на счету Мэттью Найза.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отдал две голевые передачи. Теперь на счету 33-летнего форварда 28 (8+28) очков в 19 матчах сезона-2026/27.
После этой победы «Тампа» набрала 28 очков в 19 играх и закрепилась на второй строчке в Восточной конференции. «Коламбус», имея в активе 14 очков после 17 встреч, занимает последнюю позицию в турнирной таблице.
Ближайшие матчи команд пройдут 15 ноября: «Тампа» встретится с «Детройтом», а «Коламбус» сыграет против «Филадельфии».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
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|О
|1
|Каролина
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|5
|34
|2
|Нью-Джерси
|21
|15
|6
|30
|3
|Рейнджерс
|22
|13
|9
|27
|4
|Айлендерс
|19
|9
|10
|22
|5
|Вашингтон
|18
|10
|8
|20
|6
|Филадельфия
|23
|6
|17
|18
|7
|Питтсбург
|20
|7
|13
|16
|8
|Коламбус
|18
|7
|11
|14
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|20
|13
|7
|28
|2
|Оттава
|21
|13
|8
|28
|3
|Монреаль
|21
|12
|9
|28
|4
|Бостон
|20
|13
|7
|27
|5
|Флорида
|22
|12
|10
|27
|6
|Баффало
|20
|8
|12
|20
|7
|Детройт
|21
|8
|13
|19
|8
|Торонто
|22
|8
|14
|18
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|22
|15
|7
|34
|2
|Колорадо
|21
|12
|9
|27
|3
|Нэшвилл
|21
|11
|10
|27
|4
|Даллас
|20
|12
|8
|26
|5
|Юта
|21
|10
|11
|23
|6
|Виннипег
|21
|10
|11
|23
|7
|Сент-Луис
|20
|9
|11
|20
|8
|Чикаго
|20
|5
|15
|12
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|22
|16
|6
|35
|2
|Вегас
|22
|13
|9
|29
|3
|Анахайм
|21
|11
|10
|23
|4
|Сан-Хосе
|23
|10
|13
|22
|5
|Сиэтл
|18
|9
|9
|19
|6
|Калгари
|21
|9
|12
|19
|7
|Лос-Анджелес
|18
|5
|13
|12
|8
|Ванкувер
|22
|4
|18
|9
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22.11
|17.11
|03:30
|Рейнджерс – Монреаль
|3 : 1
|17.11
|05:30
|Юта – Ванкувер
|- : -
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