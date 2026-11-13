«Коламбус» — «Тампа»: видеообзор матча НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» переиграла «Коламбус» в гостях — 3:1.

Нападающий «Тампы» Брэндон Хагель оформил дубль. Ещё одну шайбу в ворота соперника отправил Джейк Гюнцель. У хозяев площадки единственный гол на счету Мэттью Найза.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отдал две голевые передачи. Теперь на счету 33-летнего форварда 28 (8+28) очков в 19 матчах сезона-2026/27.

После этой победы «Тампа» набрала 28 очков в 19 играх и закрепилась на второй строчке в Восточной конференции. «Коламбус», имея в активе 14 очков после 17 встреч, занимает последнюю позицию в турнирной таблице.

Ближайшие матчи команд пройдут 15 ноября: «Тампа» встретится с «Детройтом», а «Коламбус» сыграет против «Филадельфии».