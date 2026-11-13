«Сент-Луис» победил «Юту» в серии буллитов

«Сент-Луис» победил «Юту» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:1 Б.

Основное и дополнительное время матча прошло без голов. Победный буллит реализовал канадский нападающий гостей Коннор Макмайкл.

«Юта» проиграла 4-й матч подряд. Она занимает 7-е место в таблице Западной конференции с 22 очками после 20 игр. «Сент-Луис» (20 очков после 19 встреч) идет на 10-м месте в этой же конференции.

В следующем матче «Юта» 15 ноября примет «Сан-Хосе», «Сент-Луис» в тот же день сыграет на своем льду с «Флоридой».