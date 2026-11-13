Хеллибак стал первым с 2024 года вратарем НХЛ, выигравшим шесть стартовых матчей за новый клуб

Вратарь «Нью-Джерси» Коннор Хеллибак одержал шестую победу в первых шести матчах за команду, сообщает пресс-служба НХЛ.

Хеллибак стал первым голкипером с таким результатом после Логана Томпсона, который в сезоне-2024/25 выиграл семь стартовых встреч в составе «Вашингтона».

Шестую победу американец одержал в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (5:2). Игра прошла на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке.

23 октября Хеллибак был обменян в «Дэвилз» из «Виннипега». Взамен «Джетс» получили нападающих Доусона Мерсера и Ника Бьюгстада, вратаря Нико Доуса, права на форварда Александра Комманда, а также выборы во втором раунде драфта НХЛ 2029 года и седьмом раунде драфта 2027 года.