«Тампа» и «Каролина» забросили 8 шайб во втором периоде

В четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ встречаются «Тампа» и «Каролина».

Во втором периоде встречи команды забросили по четыре шайбы: в составе «Лайтнинг» отличились Стивен Стэмкос, сделавший дубль, Никита Кучеров и Тайлер Джонсон, у «Харрикейнз» забили Теуво Терявяйнен, Йеспер Фаст, Дуги Хэмилтон и Джейкоб Славин.

Счет после второго периода 5:4 в пользу «Тампы». «Лайтнинг» ведет в серии со счетом 2-1.