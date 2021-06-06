«Тампа» и «Каролина» забросили 8 шайб во втором периоде
6 июня 2021, 00:54
В четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ встречаются «Тампа» и «Каролина».
Во втором периоде встречи команды забросили по четыре шайбы: в составе «Лайтнинг» отличились Стивен Стэмкос, сделавший дубль, Никита Кучеров и Тайлер Джонсон, у «Харрикейнз» забили Теуво Терявяйнен, Йеспер Фаст, Дуги Хэмилтон и Джейкоб Славин.
Счет после второго периода 5:4 в пользу «Тампы». «Лайтнинг» ведет в серии со счетом 2-1.
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