Кучеров забросил четвертую шайбу в плей-офф. Видео

Форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился голом в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролины».

Россиянин забросил шайбу на 35-й минуте, реализовав большинство, и сделал счет 3:4. Для Кучерова это четвертый гол в нынешнем плей-офф и 15-е набранное очко, форвард «Лайтнинг» лидирует по количеству очков и ассистов.