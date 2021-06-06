Кучеров забросил четвертую шайбу в плей-офф. Видео
6 июня 2021, 00:43
Форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился голом в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролины».
Россиянин забросил шайбу на 35-й минуте, реализовав большинство, и сделал счет 3:4. Для Кучерова это четвертый гол в нынешнем плей-офф и 15-е набранное очко, форвард «Лайтнинг» лидирует по количеству очков и ассистов.
WHAT IS THIS GAME!!!— NHL on NBC Sports (@NHLonNBCSports) June 5, 2021
Nikita Kucherov reporting for duty and it's a one-goal game. #GoBolts pic.twitter.com/0LKoSounbB
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