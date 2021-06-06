Кучеров оформил дубль в четвертом матче серии с «Каролиной». Видео
6 июня 2021, 01:17
Форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролины».
Россиянин забил 47-й минуте, оформив дубль, и сделал счет 6:4. Для Кучерова это пятый гол в нынешнем плей-офф и 16-е набранное очко, форвард «Лайтнинг» лидирует по количеству очков и ассистов.
The goals just keep coming. ?— NHL on NBC Sports (@NHLonNBCSports) June 5, 2021
Nikita Kucherov extends the #GoBolts lead. #StanleyCup pic.twitter.com/4refmIajCk
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
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