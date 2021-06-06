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Кучеров оформил дубль в четвертом матче серии с «Каролиной». Видео

6 июня 2021, 01:17
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Форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролины».

Россиянин забил 47-й минуте, оформив дубль, и сделал счет 6:4. Для Кучерова это пятый гол в нынешнем плей-офф и 16-е набранное очко, форвард «Лайтнинг» лидирует по количеству очков и ассистов.

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