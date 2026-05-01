Защитник «Каролины» Никишин приступил к тренировкам без ограничений

Российский защитник «Каролины» Александр Никишин возобновил тренировки с командой без ограничений, сообщает журналист Тодд Гибсон.

24-летний россиянин получил сотрясение мозга в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Оттавы» (4:2). Он попал под силовой прием от защитника «Сенаторз» Тайлера Клевена, после чего не сумел самостоятельно покинуть лед.

В сезоне-2025/26 Никишин набрал 33 (11+22) очка в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф он не набрал результативных действий в четырех встречах.

«Каролина» одержала победу над «Оттавой» в серии (4-0) и вышла во второй раунд Кубка Стэнли, где сыграет с «Филадельфией». Первый матч серии пройдет на домашнем льду «Харрикейнз» в воскресенье, 3 мая. Начало — в 03.00 мск.

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