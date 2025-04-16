Список лучших снайперов НХЛ на 16 апреля: Пастрняк догнал Овечкина

16 апреля завершился очередной игровой день в НХЛ.

Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк отметился заброшенной шайбой в матче против «Нью-Джерси» (4:5 ОТ). В активе 28-летнего чеха теперь 43 гола в 82 матчах. Он догнал россиянина Александра Овечкина и делит с ним четвертое место в гонке снайперов.

Лучшим снайпером сезона остается Леон Драйзайтль («Эдмонтон»). На его счету 52 гола в 71 матче. Немец опережает Вильяма Нюландера из «Торонто» на 7 шайб.

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 16 апреля:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 52 гола в 71 матче

2. Вильям Нюландер («Торонто») — 45 голов в 81 матче

3. Тэйдж Томпсон («Баффало») — 44 гола в 75 матчах

4-5. Александр Овечкин («Вашингтон») — 43 гола в 63 матчах

4-5. Давид Пастрняк («Бостон») — 43 гола в 82 матчах

6. Брэйден Пойнт («Тампа») — 42 гола в 76 матчах

7-8. Кайл Коннор («Виннипег») — 41 гол в 81 матче

8. Джейк Гюнцель («Тампа») — 41 гол в 79 матчах

9. Сэм Райнхарт («Флорида») — 39 голов в 79 матчах