«Тампа» и «Флорида» сыграют в первом раунде Кубка Стэнли

Определилась еще одна пара плей-офф НХЛ.

В первом раунде Кубка Стэнли сыграют «Тампа» и «Флорида». Команды встретятся друг с другом во втором сезоне кряду. В прошлом году «Флорида» победила «Тампу» (4-1 в серии) и в итоге стала победителем Кубка Стэнли.

Кроме того, команды встретятся трижды за последние четыре сезона. В каждом из случаев победитель серии выходил в финал плей-офф.

Кубок Стэнли стартует 19 апреля.