Скотт Мэйфилд: «Некоторые молодые ребята в хоккее ощущают себя изгоями. Этого не должно быть»

Защитник «Айлендерс» Скотт Мэйфилд прокомментировал протест игроков НХЛ против расизма.

— Я считаю, что надо действовать, — приводит слова Мэйфилда официальный сайт НХЛ. — Я уже связался с директором нашего клуба по связям с общественностью, договорился о проведении некоторых акций вне стадиона. Мы поговорили, что можно сделать, обсудили некоторые идеи, например, посещение районов, где живут меньшинства.

Я слышал, что некоторые дети и молодые ребята в хоккее не чувствуют себя в безопасности, ощущают себя изгоями. Этого не должно быть. От этого мне не по себе, потому что хоккей открыт для всех.