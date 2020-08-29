Скотт Мэйфилд: «Некоторые молодые ребята в хоккее ощущают себя изгоями. Этого не должно быть»
06:30
Защитник «Айлендерс» Скотт Мэйфилд прокомментировал протест игроков НХЛ против расизма.
— Я считаю, что надо действовать, — приводит слова Мэйфилда официальный сайт НХЛ. — Я уже связался с директором нашего клуба по связям с общественностью, договорился о проведении некоторых акций вне стадиона. Мы поговорили, что можно сделать, обсудили некоторые идеи, например, посещение районов, где живут меньшинства.
Я слышал, что некоторые дети и молодые ребята в хоккее не чувствуют себя в безопасности, ощущают себя изгоями. Этого не должно быть. От этого мне не по себе, потому что хоккей открыт для всех.