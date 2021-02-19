«Сент-Луис» в овертайме обыграл «Сан-Хосе»

«Сент-Луис» переиграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 ОТ). Победную шайбу в овертайме забросил Дэвид Перрон.

«Блюз» лидируют в турнирной таблице Западного дивизиона. «Шаркс» идут на последнем месте.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Сан-Хосе» — 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)

Голы: Хоффман — 6 (бол., Сундквист, Перрон), 6:12 — 1:0. Грегор — 3 (Мелош, Гэмбрелл), 28:27 — 1:1. Леонард — 2 (Донато, Марло), 34:31 — 1:2. Шенн — 8 (Хоффман, Перрон), 59:20 — 2:2. Перрон — 6 (бол., Крюг, Биннингтон), 64:00 — 3:2.

Вратари: Биннингтон (58:39 — 59:20) — Джонс.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 45 (12+8+15+10) — 32 (10+12+9+1).

Наши: Барбашев (11.55/4/0) — Кныжов (22.10/0/0).

19 февраля. Сент-Луис. Enterprise Center.