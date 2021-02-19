Буллит Панарина принес «Рейнджерс» победу над «Филадельфией»
«Рейнджерс» переиграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 Б). Автором победного буллита стал российский нападающий Артемий Панарин.
В конце второго периода российский нападающий Павел Бучневич не реализовал буллит.
«Рейнджерс» прервали четырехматчевую серию поражений.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Рейнджерс» — 2:3 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Обе-Кубель — 2 (Раффль, Хэйс), 0:59 — 1:0. Блэкуэлл — 3 (бол., Бучневич, Битетто), 23:24 — 1:1. Смит — 1 (Панарин, Строум), 48:21 — 1:2. Фэраби — 7 (Хэйс, Кутюрье), 58:46 — 2:2.
Нереализованный буллит: Бучневич (Нью-Йорк Рейнджерс ), 36:41 (Вратарь).
Победный буллит: Панарин.
Вратари: Харт (57:29 — 57:47, 58:01 — 58:46) — Георгиев.
Штраф: 10 — 10.
Броски: 22 (6+7+7+2) — 33 (11+12+6+4).
Наши: Проворов (27.38/2/+1) — Бучневич (18.09/2/0), Панарин (22.07/8/-1).
19 февраля. Филадельфия. Wells Fargo Center.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю