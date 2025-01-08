«Вегас» в гостях обыграл «Сан-Хосе»
«Вегас» на выезде одержал победу над «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.
Авторами голов «Голден Найтс» стали Марк Стоун, Зак Уайтклауд, Виктор Олофссон и Томаш Гертл. Российский вратарь команды Илья Самсонов отразил 20 из 22 бросков соперников.
За «Шаркс» шайбы забросили Вильям Эклунд и Тимоти Лильегрен. Российский голкипер команды Александр Георгиев отразил 38 из 41 броска по своим воротам.
«Вегас» набрал 59 очков в 40 матчах и лидирует в Западной конференции, «Сан-Хосе» идет 15-м с 32 очками в 43 встречах.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Вегас» — 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)
Голы: Стоун — 11 (Теодор, Карлссон), 8:39 — 0:1. Уайтклауд — 3 (Хауден, Колесар), 10:08 — 0:2. Эклунд — 8 (бол., Граф, Веннберг), 29:49 — 1:2. Олофссон — 9 (бол., Айкел, Теодор), 41:10 — 1:3. Лильегрен — 4 (бол., Эклунд, Зеттерлунд), 50:41 — 2:3. Гертл — 11 (п.в., Стоун), 58:40 — 2:4.
Вратари: Георгиев (57:21 — 58:40) — Самсонов.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 22 (12+4+6) — 42 (13+18+11).
Наши: Коваленко (11.43/1/0), Костин (8.43/0/-1), Мухамадуллин (13.52/1/-1) — Дорофеев (13.47/3/0).
8 января. Сан-Хосе. SAP Center. 10 802 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|40
|26
|14
|56
|2
|Нью-Джерси
|43
|25
|18
|53
|3
|Каролина
|41
|24
|17
|50
|4
|Коламбус
|41
|18
|23
|42
|5
|Питтсбург
|42
|17
|25
|42
|6
|Филадельфия
|41
|17
|24
|39
|7
|Рейнджерс
|40
|18
|22
|38
|8
|Айлендерс
|40
|15
|25
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|42
|27
|15
|56
|2
|Флорида
|41
|24
|17
|50
|3
|Бостон
|43
|20
|23
|45
|4
|Тампа-Бэй
|38
|21
|17
|44
|5
|Оттава
|39
|19
|20
|41
|6
|Монреаль
|40
|19
|21
|41
|7
|Детройт
|40
|18
|22
|40
|8
|Баффало
|41
|15
|26
|35
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|42
|28
|14
|58
|2
|Миннесота
|41
|26
|15
|56
|3
|Даллас
|39
|25
|14
|51
|4
|Колорадо
|41
|25
|16
|51
|5
|Сент-Луис
|42
|19
|23
|42
|6
|Юта
|39
|17
|22
|41
|7
|Нэшвилл
|41
|13
|28
|33
|8
|Чикаго
|40
|13
|27
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|40
|28
|12
|59
|2
|Эдмонтон
|40
|25
|15
|53
|3
|Лос-Анджелес
|38
|23
|15
|51
|4
|Ванкувер
|39
|18
|21
|45
|5
|Калгари
|40
|19
|21
|45
|6
|Анахайм
|40
|17
|23
|39
|7
|Сиэтл
|41
|17
|24
|37
|8
|Сан-Хосе
|43
|13
|30
|32
|8.01
|03:00
|
Филадельфия – Торонто
|2 : 3
|8.01
|03:00
|
Питтсбург – Коламбус
|3 : 4 Б
|8.01
|03:00
|
Рейнджерс – Даллас
|4 : 5 ОТ
|8.01
|03:00
|
Бостон – Эдмонтон
|0 : 4
|8.01
|03:00
|
Детройт – Оттава
|3 : 2 ОТ
|8.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Каролина
|3 : 2
|8.01
|04:00
|
Виннипег – Нэшвилл
|5 : 2
|8.01
|04:00
|
Миннесота – Сент-Луис
|6 : 4
|8.01
|06:00
|
Анахайм – Калгари
|2 : 3 ОТ
|8.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Вегас
|2 : 4