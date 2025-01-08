Шайба Юбердо принесла «Калгари» победу над «Анахаймом»
«Калгари» на выезде обыграл «Анахайм» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.
За «Флеймз» шайбы забросили Маккензи Уигар, Назем Кадри и Джонатан Юбердо.
В составе «Дакс» отличились Алекс Киллорн и Мэйсон Мактавиш.
«Калгари» набрал 45 очков в 40 встречах и занимает 9-е место в Западной конференции, «Анахайм» идет 12-м с 39 очками в 40 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Калгари» — 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)
Голы: Уигар — 5 (Коулмэн, Хэнли), 19:04 — 0:1. Киллорн — 8 (Лундестрем, Лакомб), 28:34 — 1:1. Кадри — 15 (Уигар, Хэнли), 32:44 — 1:2. Мактавиш — 6 (бол., Готье, Минтюков), 47:36 — 2:2. Юбердо — 17 (бол.), 62:05 — 2:3.
Вратари: Гибсон — Вольф.
Штраф: 19 — 6.
Броски: 27 (11+5+11+0) — 33 (12+9+8+4).
Наши: Минтюков (15.21/0/0) — Кузьменко (11.29/0/0).
8 января. Анахайм. Honda Center. 17 396 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|40
|26
|14
|56
|2
|Нью-Джерси
|43
|25
|18
|53
|3
|Каролина
|41
|24
|17
|50
|4
|Коламбус
|41
|18
|23
|42
|5
|Питтсбург
|42
|17
|25
|42
|6
|Филадельфия
|41
|17
|24
|39
|7
|Рейнджерс
|40
|18
|22
|38
|8
|Айлендерс
|40
|15
|25
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|42
|27
|15
|56
|2
|Флорида
|41
|24
|17
|50
|3
|Бостон
|43
|20
|23
|45
|4
|Тампа-Бэй
|38
|21
|17
|44
|5
|Оттава
|39
|19
|20
|41
|6
|Монреаль
|40
|19
|21
|41
|7
|Детройт
|40
|18
|22
|40
|8
|Баффало
|41
|15
|26
|35
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|42
|28
|14
|58
|2
|Миннесота
|41
|26
|15
|56
|3
|Даллас
|39
|25
|14
|51
|4
|Колорадо
|41
|25
|16
|51
|5
|Сент-Луис
|42
|19
|23
|42
|6
|Юта
|39
|17
|22
|41
|7
|Нэшвилл
|41
|13
|28
|33
|8
|Чикаго
|40
|13
|27
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|40
|28
|12
|59
|2
|Эдмонтон
|40
|25
|15
|53
|3
|Лос-Анджелес
|38
|23
|15
|51
|4
|Ванкувер
|39
|18
|21
|45
|5
|Калгари
|40
|19
|21
|45
|6
|Анахайм
|40
|17
|23
|39
|7
|Сиэтл
|41
|17
|24
|37
|8
|Сан-Хосе
|43
|13
|30
|32
|8.01
|03:00
|
Филадельфия – Торонто
|2 : 3
|8.01
|03:00
|
Питтсбург – Коламбус
|3 : 4 Б
|8.01
|03:00
|
Рейнджерс – Даллас
|4 : 5 ОТ
|8.01
|03:00
|
Бостон – Эдмонтон
|0 : 4
|8.01
|03:00
|
Детройт – Оттава
|3 : 2 ОТ
|8.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Каролина
|3 : 2
|8.01
|04:00
|
Виннипег – Нэшвилл
|5 : 2
|8.01
|04:00
|
Миннесота – Сент-Луис
|6 : 4
|8.01
|06:00
|
Анахайм – Калгари
|2 : 3 ОТ
|8.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Вегас
|2 : 4